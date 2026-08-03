อดีตโชเฟอร์ไม่ยอมแพ้แม้เป็นผู้สูงอายุ..เปลี่ยนเศษไม้เป็นเงิน ทำเฟอร์นิเจอร์ขายรายได้เดือนละหมื่น

กาฬสินธุ์-โอกาสทอง-ทำเงิน เปิดประตูให้ผู้แสวงหาและไม่ยอมแพ้เสมอ อย่างชายวัย 65 ปี ชาวบ้านหนองกุง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด อดีตคนงานขับรถแทรกเตอร์บริษัทรับเหมา และอดีตโชเฟอร์ รถตู้บริการทั่วไทย วางพวงมาลัยในวัยเริ่มสูงอายุ ชื่นชอบงานฝีมือช่างไม้ อาศัยครูพักลักจำ หาเก็บเศษไม้มาทำขาเปลและเฟอร์นิเจอร์ขาย มีรายได้เฉลี่ยนเดือนละ 1 หมื่นบาท ทั้งที่ไม่เคยเป็นช่างไม้มาก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ในช่วงฤดูทำนา ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าที่บ้านหนองกุง หมู่ 1 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด มีชายสูงอายุรายหนึ่ง ใช้เวลาว่างหาเก็บเศษไม้มาสร้างมูลค่า โดยนำมาประกอบกันเป็นขาเปลหรืออู่ผูกนอนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งทำเฟอร์นิเจอร์ ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ไว้ขายภายในชุมชน มีเพื่อนบ้านแวะเวียนติดต่อสอบถามเป็นระยะ เพราะขายราคาไม่แพง
นายคำแปลง พลเสน หรือ ลุงแปลง อายุ 65 ปี ช่างเฟอร์นิเจอร์หน้าใหม่รายนี้เล่าว่า ลงมือทำอย่างจริงจังประมาณ 2 ปี ทีแรกก็ทำแบบลองผิดลองถูก ผลงานหยาบๆ ยังไม่ลงรายละเอียดมากนัก เพราะเพิ่งมาลองจับงานด้านช่างไม้ พอทำบ่อยเข้าจึงเกิดความชำนาญ มีการพัฒนาฝีมือ ผลงานมีความประณีตมากขึ้น แต่ก็เป็นสไตล์เรียบง่าย ไม่ต้องขัดเงาหรือลงแล็คเกอร์ เช่น ตกแต่งลวดลายเป็นรูปสัตว์ รูปใบไม้และรูปดอกไม้ ตามที่จินตนาการได้
นายคำแปลงกล่าวว่า เป็นคนบ้านหนองกุงโดยกำเนิด เรียนจบแค่ ม.6 ชีวิตในวัยหนุ่มเป็นลูกจ้างขับรถแทร็คเตอร์ กับบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง หลายปีต่อมาธุรกิจรับเหมามีปัญหา จึงหันมาลงทุนกับญาติ โดยออกรถตู้มาคันหนึ่ง เพื่อนรับจ้างเหมา พาลูกค้าเดินทางไปทั่วประเทศ จุดนี้เองที่ทำให้ไปเห็นผลิตภัณฑ์จากไม้หลายแห่ง จึงเกิดแรงบันดาลใจ และคิดว่าสักวันหนึ่ง มีเวลาว่างก็จะลองเป็นช่างไม้ดู
นายคำแปลงเล่าอีกว่า ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ถือเป็นจุดพลิกผันอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าหดหายจึงตัดสินใจเลิกอาชีพรับจ้างเหมารถตู้ เมื่อมีเวลาว่างมากขึ้น จึงตัดสินใจตามที่ที่เคยตั้งใจไว้ โดยเริ่มเริ่มหาเก็บเศษไม้ตามหัวไร่ปลายนา และไปติดต่อขอซื้อจากชาวบ้านที่เขาขายต้นไม้ เช่น ไม้ยูคา ไม้สัก ไม้ประดู่ ซึ่งตนจะเลือกเอาเฉพาะส่วนของกิ่งเล็กๆ เพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์จากไม้เท่าที่ทำได้เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่เจ้าของไม้ที่รู้ว่าตนจะนำมาสร้างมูลค่า ดีกว่าเอาไปทำฟืนหรือเผาถ่าน ก็จะให้โดยไม่คิดเงิน ซึ่งตนก็ตอบแทนด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ขาเปล ให้เขา เป็นการตอบแทนน้ำใจซึ่งกันและกัน
งานฝีมือที่เกิดขึ้นทั้งหมด เกิดจากครูพักลักจำ ผลิตภัณฑ์ของตนที่ลูกค้าให้ความสนใจมาสั่งให้ทำ ส่วนใหญ่จะเป็นขาเปลหรือขาอู่เคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายได้ง่ายๆ ขายราคาชุดละ 250 บาท ส่วนชุดโต๊ะและโซฟา ชุดละ 2,000-2,500 บาท ตามขนาด เฉลี่ยแต่ละเดือนมีรายได้ประมาณ 10,000 บาท ก็พออยู่ได้ เพราะต้นทุนต่ำ ไม่ได้จ้างแรงงาน
“นอกจากนี้ เวลาว่างก็จะทดลองทำฝ้าเพดานด้วยเศษแผ่นไม้ ทีแรกออกแบบและทำที่บ้านตัวเองก่อน ทั้งฝ้าเพดานชั้นเดียว 2 ชั้น 3 ชั้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้มาชมมาเลือกแบบได้ ถ้าชื่นชอบ สนใจว่าจ้างได้ โดยคิดราคาเพียงหลุมละ 3,000-4,000 บาท หรือตามที่จะตกลงกันได้” นายคำแปลงกล่าว