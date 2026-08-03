(คลิป)ลูกค้าโคราชสุดทน! โพสต์คลิปแฉพนักงานส่งพัสดุ โยนกล่องข้ามประตูรั้วเข้าบ้าน ก่อนบุกปีนรั้วลากโยนต่อไม่สนของเสียหาย ชาวเน็ตจวกยับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลูกค้าโคราชสุดทน! โพสต์แฉคลิปพนักงานส่งพัสดุ โยนกล่องสินค้าข้ามประตูรั้วเข้าไปในบริเวณบ้าน ก่อนปีนรั้วเข้าไปลากโยนกล่องวัสดุต่อเข้าตัวบ้านไม่หวั่นของเสียหาย โดยไม่มีกดกริ่งเรียกเจ้าของบ้าน ถึงกับขอร้องไม่เต็มใจทำงานก็ออกไปซะ วอนบริษัทตรวจสอบ ด้านชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
วันนี้ ( 6 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ให้บัญชีชื่อ “จริยาพร มนัสศิลา” ได้โพสต์เผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดลงโซเชียล พร้อมร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานส่งพัสดุบริษัทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา หลังพบว่าพนักงานนำพัสดุมาส่งด้วยการโยนกล่องข้ามประตูรั้วเข้าไปภายในบ้าน โดยไม่กดกริ่งเรียกหรือส่งมอบถึงมือผู้รับ แต่กลับโยนนกล่องพัสดุ และปีนรั้วเข้าไปในบ้านด้วย เพื่อเขี่ยและโยนกล่องพัสดุให้เข้าไปใต้หลังคาเฉลียงหน้าบ้านมากขึ้น ก่อนจะปีนรั้วกลับออกไป ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของพัสดุเป็นอย่างมาก โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น เวลา 13.37 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
โดยภาพในคลิปจะเห็นว่า พนักงานส่งพัสดุถือกล่องพัสดุมายังหน้าบ้าน ก่อนตัดสินใจโยนกล่องข้ามรั้วเข้าไปภายในบริเวณบ้าน อาจทำให้สินค้าที่อยู่ภายในได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเปราะบางหรือมีมูลค่าสูง โดยเจ้าของโพสต์ ระบุข้อความว่า “อยากขอร้องคนส่งของ ถ้าไม่เต็มใจทำงานก็ออกไปซะ ของที่ซื้อมาก็มีราคาสูง พอไม่ใช่ของตัวเองก็โยนเข้าบ้านเหมือนขโมยเลย สาขาประทาย”
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว หลายคนเรียกร้องให้บริษัทต้นสังกัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำชับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นอีก