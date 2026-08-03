โต้ข่าวลือ! ตำรวจชลบุรียัน 4 ผู้ต้องหาคดีฆ่า 5 ศพ ไม่ใช่ลูกตำรวจ-ไร้เอี่ยวตำรวจ เร่งดำเนินคดีตามพยานหลักฐาน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ออกโรงชี้แจงกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ ยืนยันผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย คดีฆาตกรรม 2 พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัว 3 ศพ ไม่ได้เป็นบุตรข้าราชการตำรวจ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจ พร้อมย้ำดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน และเปิดรับเบาะแสจากประชาชน
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ระบุว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลการสืบสวน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย เป็นบุตรของข้าราชการตำรวจ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ได้รับการสนับสนุน สั่งการ หรือกระทำความผิดแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ยืนยันว่า การดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานและหลักนิติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด พร้อมย้ำว่าจะเร่งสืบสวนสอบสวน ขยายผล และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชน หากมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน สามารถแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตำรวจขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและการสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง