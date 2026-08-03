หนุ่มผวา! อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งคล้ายตำรวจถือปืนดักกลางซอย เห็นหญิง 2 คนนั่งก้มหน้าริมป่า เชื่ออาจมีเหยื่อมากกว่า 5 ศพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หนุ่มวัย 19 ปี ชาวห้วยใหญ่ เปิดใจหลังคดีฆาตกรรม 5 ศพสะเทือนขวัญ อ้างเคยเผชิญหน้ากับ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจถือปืนยืนดักกลางซอยเปลี่ยว พร้อมเห็นหญิงปริศนา 2 คนนั่งยอง ๆ ก้มหน้าริมป่า ยืนยันเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนคดี 2 พี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่ายกครัว วอนตำรวจขยายผล เชื่ออาจยังมีเหยื่อรายอื่น
แม้ตำรวจจะสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพรางศพ 5 ศพ พื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้แล้ว แต่คดีดังกล่าวยังคงสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ขณะที่เริ่มมีผู้ที่อ้างว่าเคยพบเห็นพฤติกรรมผิดปกติของผู้ต้องหาก่อนเกิดคดีออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ล่าสุด นายเอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ชาว ต.ห้วยใหญ่ เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวการจับกุมผู้ต้องหา ทำให้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่ตนเคยเผชิญหน้ากับชายที่เชื่อว่าเป็น “ไอ้ป๋อง” ก่อนเกิดคดีสะเทือนขวัญดังกล่าว
นายเอ เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตี 1 หลังกลับจากบ้านเพื่อนและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านตามเส้นทางประจำ เมื่อมาถึงซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่ง พบชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนถืออาวุธปืนอยู่กลางถนน ก่อนเรียกให้หยุดรถและถามว่า “จะไปไหน”
เมื่อตนตอบว่าจะกลับบ้าน ชายคนดังกล่าวจึงปล่อยให้ขี่รถผ่านไป แต่ในจังหวะที่กำลังเคลื่อนรถออกจากจุดนั้น ได้สังเกตเห็นบริเวณป่าหญ้าข้างทางมีผู้หญิง 2 คน นั่งยอง ๆ ก้มหน้าอยู่ในลักษณะผิดสังเกต
“ตอนนั้นผมตกใจมาก เพราะเห็นผู้ชายถือปืนอยู่กลางถนน เลยรีบขี่รถกลับบ้าน ไม่กล้าหยุดดูหรือเข้าไปถามอะไร” นายเอ กล่าว
นายเอ ยืนยันว่า แม้จะจำวันเวลาที่เกิดเหตุไม่ได้แน่ชัด แต่จำภาพหญิงทั้งสองคนได้เป็นอย่างดี และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีข่าวการหายตัวไปของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย รวมทั้งก่อนคดีฆาตกรรมยกครัวที่เป็นข่าวใหญ่
“ผู้ชายที่เจอวันนั้น ผมมั่นใจว่าเป็น ‘ไอ้ป๋อง’ แน่นอน แต่ผู้หญิงสองคนที่เห็น จะใช่ชาวรัสเซียหรือไม่ ผมตอบไม่ได้”
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พร้อมนายเอ เพื่อตรวจสอบจุดที่อ้างว่าเคยพบหญิงทั้งสองคน พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นโพรงหญ้าริมทาง และยังปรากฏร่องรอยลักษณะคล้ายมีคนนั่งทับต้นหญ้าเป็นหลุม ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ร่องรอยดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหรือมีผู้เสียหายอยู่ในจุดดังกล่าวจริง และจำเป็นต้องรอการตรวจสอบจากพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นายเอ ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งขยายผลการสืบสวนอย่างละเอียด โดยเชื่อว่ายังอาจมีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผย พร้อมขอให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้กลับมาก่อเหตุซ้ำในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อกล่าวอ้างของนายเอ เป็นเพียงคำให้การของพยานรายหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และยังไม่มีการยืนยันว่าหญิง 2 คนที่ถูกกล่าวถึงมีความเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรม หรือมีผู้เสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบแล้ว