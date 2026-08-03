(คลิป)ครั้งแล้วครั้งเล่า!พม่ารบกะเหรี่ยงอีกระลอก กระสุนปืนกลล้ำแดนเจาะบ้านคนชายแดนแม่สอดซ้ำซาก

ตาก – เผยนาทีทหารพม่ารบกะเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านระลอกล่าสุด..เสียงปืนดังสนั่น จนคนชายแดนแม่สอดสะดุ้งตื่นกันแต่เช้าตรู่ บ้างทำครัวอยู่ดีๆ ต้องหลบกันให้วุ่น-ผญบ.ต้องประกาศเสียงตามสายห้ามคนออกจากบ้าน ก่อนพบรั้ว-ฝ้าเพดาน-ฝาผนังบ้าน ชาวตำบลมหาวันโดนกระสุนเจาะ 5 หลังรวด แถมกระสุนตกถึงวัดซ้ำ
สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กองพลทหารราบเบาที่ 22 กับ ทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ หรือเคเอ็นแอลเอ. ที่บ้านมินลาป่าน บ้านผาลูน้อย อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ บ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เงียบไปในช่วงวันเข้าพรรษา 2 – 3 วัน
แต่มาเช้าวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เกิดเสียงปืนดังสนั่นแบบรัวๆ จนชาวบ้านในเขตไทยตั้งตัวไม่ทัน บางรายกำลังนอนหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่ โดยไม่ทราบว่า เสียงปืนมาจากฝ่ายใด ต่อมามีการตรวจสอบพบว่า ฝ่ายทหารเมียนมาส่งกำลังทหารเข้าไปปะทะกับฝ่ายกะเหรี่ยง แต่ยังไม่มีการตอบโต้ออกไปจากฝ่ายกะเหรี่ยงในบริเวณฐานที่มั่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสียงปืนเบาลง เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตชด.ที่ 346 อ.แม่สอด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.ตำบลมหาวัน ได้ประกาศเสียงตามสายห้ามผู้คนออกจากบ้านชั่วคราว
พร้อมเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่า มีบ้านเรือนชาวไทยในพื้นที่หมู่ที่ 9 ได้รับความเสียหายถูกกระสุนปืนกลเจาะถูกบริเวณรั้วบ้าน กำแพงบ้าน พนัง และเพดาน 5 หลังคา และยังมีกระสุนปืนล้ำมาตกยังวัดห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 9 ตำบลมหาวัน อีกด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบ
ชาวบ้านหมู่ที่ 9 บอกว่า กำลังตื่นเช้ามาทำครัวอยู่ มีเสียงปืนดังขึ้น และการยิงเข้ามาในหมู่บ้านครั้งนี้ของกองกำลังต่างชาติ มองแล้ว มีเจตนายิงมาอย่างชัดเจน ที่ผ่านมาก็ยิงตลอด แต่มีความเสียหายเล็กน้อยก็ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ บางครั้งก็ยิงหลายหลัง แต่ครั้งนี้ยิงมาถูกบ้านถึง 5 หลังคา แม้ว่า ในพื้นที่หมู่ที่ 9 จะตั้งอยู่ในแนวของกระสุนจากการสู้รบ แต่ตนเองเชื่อว่า เป็นการเจตนายิงมากว่า ลูกหลง หรือไม่ได้เจตนา ขณะที่พระในวัดแจ้งว่า มีกระสุนปืนเล็กเข้ามาในบริเวณวัด
ทั้งนี้ ปัญหาการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ชายแดนเมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านฝั่งไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เช่น 1 เมษายน 2569 เกิดเหตุสู้รบหนัก ทำให้มีกระสุนและอาวุธหนักข้ามมาฝั่งไทย ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 4-6 ราย
5 กรกฎาคม 2569 พบกระสุนปืน ค.60 และกระสุนปืนกลตกใส่หลังคาและบ้านเรือนในตำบลมหาวัน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ต้องเข้าเก็บกู้กันวุ่น
และล่าสุดครั้งนี้ 2 สิงหาคม 2569 เกิดเสียงปืนรัวจากการปะทะตอนเช้าตรู่ กระสุนตกใส่บ้านเรือนเสียหายเพิ่มอีก 5 หลัง และพื้นที่วัดในหมู่ที่ 9 ด้วยดังกล่าว