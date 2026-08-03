ผวา! พนักงานร้านอาหาร 2 พี่น้องอ้างถูกชายปริศนาถือขวานดักกลางทางกลับจากส่งอาหาร วอนตำรวจเร่งตรวจสอบ

เพชรบุรี – พนักงานร้านอาหาร 2 พี่น้อง เข้าแจ้งสื่อหลังอ้างว่าถูกชายปริศนาถือขวานดักริมถนนทางเข้าหมู่บ้านบางเก่า อำเภอชะอำ ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากส่งอาหาร โดยชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมคล้ายยกขวานเตรียมขว้างใส่ ทั้งคู่รีบเร่งเครื่องหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด ก่อนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ หวั่นเกิดเหตุร้ายกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
เวลา 21.00 น. วันนี้( 2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายศิวัช เรืองฤทธิ์ อายุ 16 ปี และนายภัทรชน คำมา อายุ 24 ปี สองพี่น้อง ซึ่งเป็นพนักงานร้าน Anda Cafe 2026 & บ่อตกปลาเพชรบุรี ในพื้นที่หมู่ 1 บ้านบางเก่า ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่าได้เผชิญเหตุระทึกระหว่างนำอาหารไปส่งลูกค้าภายในหมู่บ้าน
ทั้งสองเล่าว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. หลังได้รับออเดอร์ให้นำอาหารไปส่งลูกค้า โดยขณะขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีดำ เข้าไปในหมู่บ้าน ช่วงถนนตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านจนถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านบางเก่า หมู่ 2 พบชายอายุประมาณ 25-30 ปี ยืนอยู่ริมถนน มือหนึ่งถือลำโพงบลูทูธเปิดเพลง ส่วนอีกมือถือขวาน พร้อมยืนเต้นและยิ้มให้ แต่ทั้งคู่ไม่ได้เอะใจ จึงขี่รถผ่านไปส่งอาหารตามปกติ
หลังส่งอาหารเสร็จ ระหว่างขี่รถกลับออกจากหมู่บ้าน พบชายคนเดิมยืนอยู่บริเวณกำแพงหน้าโรงเรียน เมื่อขี่รถผ่านไปได้เพียงเล็กน้อย ทั้งสองอ้างว่าได้หันกลับไปมองและเห็นชายดังกล่าวยกขวานขึ้นคล้ายเตรียมจะขว้างใส่ จึงรีบเร่งเครื่องหลบหนีและกลับมายังร้านโดยปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ผู้เสียหายระบุว่า ไม่เคยรู้จักหรือพบชายคนดังกล่าวมาก่อน และยังกังวลว่า หากปล่อยไว้โดยไม่มีการตรวจสอบ อาจเกิดอันตรายกับชาวบ้านหรือผู้ใช้เส้นทางรายอื่น จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำให้การของผู้เสียหาย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไป.