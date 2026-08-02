ไวรัลทั้งเมือง! "โดราเอมอน" นั่งเหงาพิงเสาไฟกลางสี่แยกตราด ยอดวิวกระฉูด คนแห่ถามใครพามาทิ้ง

ตราด – ตุ๊กตา "โดราเอมอน" ตัวใหญ่ปริศนา กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังถูกพบวางพิงเสาไฟฟ้ากลางสี่แยกไฟแดงท่าเรือจ้าง เมืองตราด เพจข่าวท้องถิ่นโพสต์เพียงไม่กี่ชั่วโมง ยอดเข้าชมพุ่งกว่า 48,000 ครั้ง ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทั้งสงสาร ทั้งขอรับไปเลี้ยงเป็นเพื่อน ขณะที่เจ้าของยังไม่ปรากฏตัว
วันนี้( 2 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณเกาะกลางถนนสี่แยกไฟแดงหน้าร้านหนังสือศรีทวีป ตลาดท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด พบตุ๊กตา "โดราเอมอน" ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 2 ฟุต ถูกนำมาวางพิงเสาไฟฟ้าท่ามกลางแดดร้อน สร้างความแปลกใจให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา หลายคนเข้าใจว่าเจ้าของอาจนำมาตากแดดไว้
ต่อมา ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และเพจข่าว "นสพ.ประชามติตราด" ได้ถ่ายภาพพร้อมโพสต์ข้อความสั้น ๆ ตั้งคำถามว่า "ทิ้ง? หรือเอามาตากแดด?" จนกลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าชมโพสต์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงกว่า 48,000 ครั้ง พร้อมคอมเมนต์จำนวนมาก หลายคนแสดงความเอ็นดูและอยากรับตุ๊กตาไปดูแล
จากการสอบถามผู้ประกอบการบริเวณใกล้เคียง ทราบว่า ช่วงหลังเวลา 04.00 น. มีผู้นำตุ๊กตาไปทิ้งไว้ในถังขยะ หลังจากรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองตราดผ่านไปแล้ว จึงทำให้ตุ๊กตาไม่ถูกนำไปกำจัด ก่อนจะมีผู้ไม่ทราบชื่อย้ายมาตั้งพิงไว้ที่เสาไฟฟ้ากลางสี่แยกในช่วงเช้า
นายสุวิทย์ วรรลยรัตน์ ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า เห็นตุ๊กตาอยู่ในถังขยะตั้งแต่เช้ามืด หลังรถเก็บขยะผ่านไปแล้ว จึงไม่ถูกนำไปทิ้ง และต่อมามีผู้ไม่ทราบว่าเป็นใครนำมาวางไว้ที่เสาไฟฟ้ากลางสี่แยก ซึ่งจนถึงช่วงเย็นก็ยังไม่มีเจ้าของมาแสดงตัว
บรรยากาศบริเวณดังกล่าวเต็มไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนแวะเวียนมาถ่ายภาพและพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ขณะที่ พ.ต.ท.วุฒิ สมบูรณ์ อดีตข้าราชการตำรวจจังหวัดตราด ยังนำกระติกน้ำแข็งลายโดราเอมอนออกมาถ่ายภาพคู่กับตุ๊กตา สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น
ด้านโลกออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อาทิ "ขอรับน้องไปอยู่ด้วย", "เวลารักกันก็ซื้อตุ๊กตาให้ แต่พอเลิกกันก็นำมาทิ้ง" และ "อยู่ญี่ปุ่นหนาว เลยมานั่งอาบแดดเมืองไทย"
ล่าสุด เมื่อเวลา 18.45 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่า "โดราเอมอน" ยังคงนั่งพิงเสาไฟฟ้าอยู่จุดเดิม โดยยังมีประชาชนเดินทางมาถ่ายรูปและโพสต์ยืนยันในโลกออนไลน์ว่า "น้องยังนั่งอยู่ค่ะ" ท่ามกลางคำถามที่ยังไม่มีคำตอบว่า ใครคือเจ้าของตัวจริงของโดราเอมอนปริศนาตัวนี้ และจะมีใครมารับกลับบ้านหรือไม่