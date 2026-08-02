ตร.ล้อมจับผู้ป่วยจิตเวชใช้มีด/ค้อนทำร้ายยายและเพื่อนบ้านเจ็บ 2 คน

อุบลราชธานี-หวิดสลด หนุ่มป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่ง คว้ามีด-ค้อนไล่ฟันยายแท้ๆ และเพื่อนบ้านเจ็บ โชคดีตำรวจรวบทัน ก่อนทำร้ายถึงตาย
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.05 น. วันที่ 2 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งมีเหตุชายคุ้มคลั่งใช้มีดไล่ทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดที่บ้านนาคำ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังรับแจ้งจึงประสานหน่วยกู้ชีพสมสะอาด และหน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรมจุดเดชอุดม เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านละแวกใกล้เคียงบ้านเกิดเหตุ ถือท่อนไม้และเหล็กยืนคุมเชิงอยู่บริเวณถนนกลางหมู่บ้าน จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้ก่อเหตุชื่อ นายโอ (นามสมมุติ) อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช มีอาการคุ้มคลั่งใช้ค้อนตอกตะปูและมีดทำครัวปลายแหลมวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน
รายแรกคือนายสุรเดช สังกะเพศ อายุ 86 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากของมีคม และรายที่ 2 คือนางหนูนิล เนืองพา อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นยายแท้ๆ ของผู้ก่อเหตุ มีแผลบาดเจ็บจากของมีคมบริเวณท้ายทอยเล็กน้อย ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมทันที
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นนายโอนั่งอยู่หน้าบ้านในท่าทางกระสับกระส่าย ต่อมานางหนูนิล ซึ่งเป็นยาย ได้เปิดประตูออกมา นายโอจึงใช้มีดปลายแหลมพุ่งเข้าฟัน แต่โชคดีที่หลบได้ทัน ทำให้เฉี่ยวบริเวณท้ายทอยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
จากนั้นนายโอได้วิ่งไปทำร้ายนายสุรเดช เพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะหลบหนีไปซ่อนตัวภายในบ้าน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมและเกลี้ยกล่อม ซึ่งนายโอยอมมอบตัวแต่โดยดี เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากอาการป่วยทางจิตเวชกำเริบ ส่วนประเด็นเรื่องสารเสพติดจะต้องรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขณะที่อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ล่าสุดแพทย์ระบุว่าปลอดภัยดี
โดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจและสะท้อนถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียหรือความรุนแรงซ้ำรอยขึ้นอีก