ช่วยกันระทึก!หนุ่มรุ่นน้อยใจพ่อไล่ออกจากบ้าน ขี่ จยย.จากนครนายก นิ่งราวสะพานน้ำสะแกกรัง

อุทัยธานี - ระทึกกันไปทั่ว..ชาวบ้านพบหนุ่มรุ่นวัย 17 นั่งบนราวสะพานข้ามน้ำสะแกกรังคนเดียว กลัวเกิดเหตุไม่คาดคิด รีบแจ้งตำรวจช่วย-พอถามเท่านั้น ปล่อยโฮทันที..บอกพ่อไล่ออกจากบ้าน-น้อยใจขี่ จยย.จากนครนายก มากว่า 289 กม. เตรียมประสานผู้ปกครองรับตัว
ช่วงเย็นวันนี้(2 ส.ค.) ตำรวจ สภ.เมืองอุทัยธานี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบวัยรุ่นชายรายหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนสะพานพัฒนาภาคเหนือ อ.เมืองอุทัยธานี มีท่าทีคล้ายจะกระโดดลงแม่น้ำสะแกกรัง ด.ต.กัณฑ์ ปราบไตรทิพย์ และ ส.ต.ท.เกียรติศักดิ์ จอนพงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ รวม 5 นาย จึงรีบรุดเข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุ พบหนุ่มรุ่นวัย 17 ปี นั่งอยู่บนราวบริเวณกลางสะพาน ในมือถือโทรศัพท์มือถือไว้ข้างหนึ่ง อีกมือหนึ่งถือกระป๋องโซดาสิงห์ พร้อมสวมเฮดโฟนฟังเพลง มีอาการเศร้าและโยกตัวไปมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าพูดคุยและขอให้ลงมาจากบริเวณดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย เพราะระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังช่วงฤดูฝนค่อนข้างลึก หากพลัดตกลงไปอาจเกิดเหตุร้ายได้
หลังลงมา เจ้าหน้าที่ได้สอบถามถึงสาเหตุที่มานั่งอยู่เพียงลำพัง หนุ่มรุ่นรายดังกล่าวถึงกับปล่อยโฮ พร้อมกล่าวทั้งน้ำตาว่า "พ่อผมไล่ผมออกจากบ้าน" เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยปลอบใจ พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มาจับกุม แต่เข้ามาเพราะมีคนแจ้งเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดคิด ก่อนใช้เวลาพูดคุยจนเด็กชายมีอาการสงบลง
จากนั้นชายหนุ่มได้พาเจ้าหน้าที่ไปยังจุดจอดรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า 110 ซีซี ทะเบียนนครนายก ซึ่งจอดอยู่บริเวณฝั่งตำบลเกาะเทโพ ไม่ไกลจากสะพาน พร้อมเล่าว่าได้ขี่รถมาจากจังหวัดนครนายกเพียงลำพัง ไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง และไม่รู้จักใครในจังหวัดอุทัยธานี ก่อนที่รถจะเสียสตาร์ทไม่ติด จึงจอดรถไว้แล้วเดินขึ้นไปนั่งบนสะพานเพื่อฟังเพลงและอยู่คนเดียว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ พร้อมนำตัวชายหนุ่มไปยัง สภ.เมืองอุทัยธานี เพื่อดูแลความปลอดภัย และประสานผู้ปกครองให้เดินทางมารับตัวกลับบ้าน โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการมีปากเสียงกับพ่อ ด้วยความน้อยใจจึงขี่รถจักรยานยนต์เดินทางจากจังหวัดนครนายกมายังจังหวัดอุทัยธานี เป็นระยะทางประมาณ 289 กิโลเมตร เพียงลำพัง ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางไกลสำหรับผู้เยาว์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสภาพจิตใจ และส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยต่อไป