(คลิป)กระแสแรงฉุดไม่อยู่! พนักงานหนุ่มแชร์คลิป "หมาแสนรู้เล่นกับเป็ด" ชาวเน็ตประทับใจยอดกดไลก์-แชร์เพียบ

กาฬสินธุ์-น่ารักเกินต้าน งานนี้ต้องโชว์! เกิดไวรัลโลกโซเชียล กับคลิปจู๋จี๋คลอเคลียของเจ้าตูบแสนรู้กับเป็ด น้อยเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์ หลังหนุ่มพนักงานบริษัทอินเตอร์เน็ต บันทึกภาพแชร์ในเพจส่วนตัวและกลุ่มไลน์ ปรากฏชาวเน็ตแห่ชม ยอดวิวพุ่งแรงเพียง 7 วันคนเข้าชมกว่า
1.2 ล้านวิว กดไลท์กดแชร์ แสดงความคิดเห็นเพียบ
ผู้สื่อข่าวรายงาน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปเจ้าตูบหรือสุนัขสีน้ำตาล-ส้ม กับเป็ดไร้เดียงสา 2 ตัว แสดงอาการกะหนุงกะหนิง ทั้งในท่านั่งและท่ายืน โดยเจ้าตูบปล่อยให้เป็ดทั้ง 2 ตัวใช้จะงอยปากไซ้ไปตามเนื้อตัว เพื่อหาเห็บหาหมัดให้กันอย่างเพลิดเพลิน เหมือนหยอกเย้าด้วยความสนิทสนม โดยเจ้าตูบไม่แสดงอาการขัดขืนหรือดุร้าย เหมือนพบเห็นทั่วไป ที่สัตว์ทั้ง 2 ประเภทนี้จะไม่เคยญาติดีกัน ซึ่งเจ้าตูบจะเป็นฝ่ายรังแกไล่กัดเป็ดเสียมากกว่า
จากการตรวจสอบ พบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กเจ้าของคลิป ชื่อนายชาญณรงค์ ภูถินโคก อายุ 32 ปี อยู่ที่บ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ เพื่อสอบถามรายละเอียด และดูความน่ารักของสัตว์ทั้ง 2 ชนิด ที่กลายเป็นไวรัลดังและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลไปแล้ว
นายชาญณรงค์ ภูถินโคก เจ้าของคลิป กล่าวว่าที่บ้านเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่อายุ 5 เดือนประมาณ 50 ตัวเพื่อขายไข่และขายเป็นตัว เป็นรายได้เสริม นอกจากนี้ยังเลี้ยงเจ้าตูบ สุนัขพันธุ์ทางเพศผู้ 2 ตัว อายุ 2 เดือนเพื่อเป็นเพื่อนเล่น และเห่าบอกเหตุเวลามีคนมาหา ทีแรกจะกันพื้นที่เป็นสัดส่วน ไม่ให้เจ้าตูบเข้าไปใกล้ฝูงเป็ด เพื่อป้องกันเหตุไล่กัดเป็ด ให้บาดเจ็บหรือถึงตาย
เจ้าตูบ 2 ตัวนี้ ชื่อไอติม สีขาวแกมดำ ซึ่งมีนิสัยชอบนอน ส่วนที่เห็นในคลิป สีส้มแกมน้ำตาล ที่เล่นกับเป็ดแบบรักกันนั้น ชื่อเจ้ากาแฟ ซึ่งเจ้ากาแฟจะมีนิสัยเชื่องมาก ไม่ค่อยเห่า แรกๆก็เลี้ยงเป็ดด้วยความระมัดระวัง กลัวเจ้าตูบ 2 ตัวนี้จะเกเรแอบกัดเป็ด เพราะเลี้ยงระบบเปิด ไม่ได้ทำคอกกั้น แค่มีตาข่ายกั้นเป็นคอก โดยมีบ่อน้ำให้เป็ดเล่น มีพื้นที่ให้อาหารและวางไข่ เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็สังเกตเห็นว่า เจ้าตูบกับเป็ดที่เลี้ยงไว้นั้น ได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด โดยเจ้าตูบไม่มีท่าทีทำร้ายเป็ดเลย หรือแค่ทำท่างับหยอกๆเท่านั้น ทั้งๆที่พฤติกรรมเจ้าตูบส่วนใหญ่ จะชอบวิ่งไล่กัดหรือไล่ตะครุบงับคอเป็ด
“เมื่อเห็นว่าทั้งเจ้าไอติมกับเจ้ากาแฟ ไม่ทำร้ายเป็ดก็วางใจ จึงรื้อตาข่ายที่ทำเป็นคอกเป็ดออก ปล่อยให้เป็ดกับเจ้าตูบเป็นอิสระ เล่นน้ำ กินรำ กินอาหารด้วยกัน โดยไม่เคยมีเหตุการณ์เจ้าตูบกัดเป็ดเลย กระทั่งต่อมาเห็นว่า มีเป็ดไร้เดียงสาไม่กลัวถูกเจ้าตูบกัด 2 ตัว เพศเมีย ชอบเข้าไปคลอเคลียกับเจ้ากาแฟเป็นพิเศษ ยิ่งนานวันยิ่งเห็นความสนิทสนมกันมากขึ้น หยอกเหย้าเคล้าคลอกันอย่างรักใคร่
ถึงขั้นใช้จะงอยปากไซ้ไปตามลำตัวเจ้ากาแฟ โดยที่เจ้ากาแฟก็ทำเป็นหลับตาพริ้มอย่างสบายตัวสบายใจ ไม่แสดงอาการรำคาญแต่อย่างใด ปล่อยให้เป็ดไร้เดียงสาทั้ง 2 ตัวเคลียคลอ และใช้จะงอยไซ้หาเห็บหาหมัดให้ตามสบาย” นายชาญณรงค์กล่าว
พอเห็นภาพน่ารักๆของเป็ด 2 ตัวกับเจ้ากาแฟแสดงอาการจู่จี๋คลอเคลียกันอย่างมีความสุข และน่าอิจฉา ไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว จึงถ่ายคลิปและโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว และเพื่อนกลุ่มไลน์ แบ่งปันความน่ารัก ให้ชาวเน็ตได้เห็นการแสดงความรักของเพื่อนสัตว์ต่างชนิดกัน ได้รู้สึกผ่อนคลายบ้าง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า เพียง 7 วัน จะมีจำนวนคนเข้าดูและกดไลค์กดแชร์กันมาก
ล่าสุดมีคนเข้ามาชมประมาณ 1,200,000 วิว เลยทีเดียว หลายคนคอมเม้นท์ด้วยความชื่นชมว่า เป็นเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์ที่สุดแสนน่ารัก โดยไม่แบ่งแยกมิตรภาพ ความรักใคร่ไม่มีพรหมแดน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นภาพที่หาดูยากมาก