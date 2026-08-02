กู้ภัยพัทยาทำบุญจุดพบ 5 ศพ เผยภารกิจค้นหา 3 พ่อแม่ลูก-2 พี่น้องรัสเซีย สุดกดดัน เชื่อแรงศรัทธาช่วยนำทางจนพบร่าง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญจุดพบศพผู้เสียชีวิต 5 ราย หลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาร่าง หัวหน้าชุดปฏิบัติการเผยเป็นภารกิจที่กดดันที่สุดครั้งหนึ่ง เนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายครั้ง ย้ำความเชื่อเรื่องแรงศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนที่ยังยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(2 ส.ค.)นายสุทธิพงษ์ บุญมาฉาย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ได้นิมนต์พระครูปลัดธีรยุทธ โชติโก หรือ "หลวงพี่เอ็กซ์" เจ้าอาวาสวัดเขาบุญมีดาราราม พร้อมพระสงฆ์รวม 4 รูป ประกอบพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลบริเวณหลุมฝังศพ จุดที่พบผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย ครอบครัวชาวไทย 3 ราย และพี่น้องชาวรัสเซียอีก 2 ราย
นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นภารกิจค้นหาผู้สูญหาย เจ้าหน้าที่หลายคนต่างเล่าถึงเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายระหว่างการปฏิบัติงาน โดยส่วนตัวเชื่อว่าแรงศรัทธาและกำลังใจมีส่วนช่วยให้ภารกิจค้นหาร่างผู้เสียชีวิตประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงของคดีหรือแนวทางการสืบสวนสอบสวน
หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษยังกล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเท แม้ต้องเดินค้นหาในพื้นที่ป่ารกต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลตำแหน่งฝังศพไม่ตรงกัน ทำให้ต้องตรวจสอบหลายจุดกว่าจะพบสถานที่ฝังศพที่แท้จริง
สำหรับการขุดค้นหลุมฝังศพ พบผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่งเป็นพ่อ แม่ และลูก ถูกวางซ้อนกันภายในหลุม โดยผู้เป็นแม่อยู่ด้านล่าง ผู้เป็นพ่ออยู่ตรงกลาง และลูกอยู่ด้านบน ลักษณะหลุมมีปากแคบ แต่ภายในถูกขุดขยายเป็นโพรงกว้างคล้ายจงใจใช้ซ่อนอำพรางศพ
นายสุทธิพงษ์ ยอมรับว่า ภารกิจครั้งนี้สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เพราะผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพียงจุดสังเกต เช่น ต้นมะพร้าวหรือแนวคลอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน สภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจนแทบไม่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงได้ ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
"ระหว่างการค้นหา ผมได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น หากผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้ค้นพบโดยเร็ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้น และท้ายที่สุดก็พบทั้งชิ้นส่วนกระดูกและร่างผู้เสียชีวิตตามที่ค้นหา" นายสุทธิพงษ์ กล่าว
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา จึงจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอุทิศส่วนบุญให้ผู้เสียชีวิตตามหลักความเชื่อทางศาสนา
ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ ย้ำว่า การประกอบพิธีดังกล่าวเป็นไปตามความศรัทธาของเจ้าหน้าที่และมูลนิธิเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งยังคงดำเนินการตามพยานหลักฐานและหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ.