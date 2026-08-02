แฟนคลับ-ญาติเตรียมจัดงานศพ “ฮลุน โซโล่” ให้สมเกียรติ ร้านป้ายอัดรูปให้ฟรีรำลึกความดี

กาฬสินธุ์ – บรรยากาศบ้านเกิด “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตในจอร์เจีย เต็มไปด้วยความโศกเศร้าทว่าอบอุ่น ญาติมิตร-เอฟซีเดินทางแห่เติมกำลังใจ “ย่าบัวสงค์” ไม่ขาดสาย ด้านเพื่อนบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่รับร่าง ร้านอิงก์เจ็ทจิตอาสาจัดทำรูปถ่ายขนาดใหญ่ย้อนรำลึกผลงานสร้างประโยชน์ให้สังคม เผยเป็นเด็กกตัญญู-เสียดายคนดีจากไปก่อนวัยอันควร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ส.ค. 2569) บรรยากาศที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังผู้ลาลับโลกหลังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ยังคงเต็มไปด้วยความอาลัย มีบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ตลอดจนแฟนคลับทยอยเดินทางเข้าออกบ้านพักตลอดทั้งวันเพื่อมาให้กำลังใจครอบครัวเป็งสุขอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ นางบัวสงค์ เป็งสุข ย่าของฮลุน ที่ยังคงนั่งต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนอยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยสภาพจิตใจที่เริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นตามลำดับ จากพลังใจที่ทุกภาคส่วนส่งมอบให้ ขณะเดียวกัน บรรดาเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จ และญาติสนิท ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ทั้งการกางเต็นท์ จัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเคลื่อนศพกลับมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีอย่างสมเกียรติ
“เขาไม่ใช่คนอื่นไกล เปรียบเสมือนลูกหลานญาติพี่น้อง ตามวิถีคนอีสานเวลาที่มีงาน เราจะไม่ทอดทิ้งกัน หยิบจับช่วยอะไรได้ทุกคนก็มาร่วมมือกันดูแล” นางบุญเนาว์ รังมาตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 กล่าวด้วยความผูกพัน
อีกหนึ่งภาพความประทับใจและความรักที่ผู้คนมีต่อยูทูบเบอร์หนุ่มรายนี้ คือการที่แฟนคลับซึ่งเป็นเจ้าของร้านอิงก์เจ็ทในตัวอำเภอสมเด็จ ได้พร้อมใจกันจัดทำและขยายภาพถ่ายของ "ฮลุน โซโล่ขนาดใหญ่มากทั้งรูปตอนรับปริญญาและรูปขณะคอนเทนต์การท่องเที่ยวตามสถานที่และประเทศต่างๆ ในหลากหลายอิริยาบถ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โดยภาพทั้งหมดจะถูกนำไปประดับตกแต่งรอบบริเวณบ้าน เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ย้อนรำลึกถึงความสามารถ ความทุ่มเท และคุณงามความดีที่ฮลุนเคยสร้างสรรค์ไว้ให้กับสังคมตลอดชีวิตการทำงานของเขา
ด้าน นางจันทร์เพ็ญ แก้วบุญใส อายุ 53 ปี เพื่อนบ้านที่มาร่วมเป็นแม่ครัวประกอบอาหารรับรองแขก เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตนเห็นฮลุนมาตั้งแต่เด็กๆ สมัยเรียนประถมศึกษา เขาเป็นคนมีอัธยาศัยดี ร่าเริง อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่ ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ที่สำคัญคือเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัวอย่างยิ่ง
“เสียดายน้องมากจริงๆ ที่ต้องมาด่วนจากไปก่อนวัยอันควร หลังจากนี้ตลอดการจัดงานศพ ตนและเพื่อนบ้านทุกคนจะมาช่วยงานอย่างเต็มที่ เพื่อส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุด” นางจันทร์เพ็ญ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ทางครอบครัวยังคงอยู่ระหว่างการประสานงานขั้นตอนการนำร่างของ “ฮลุน โซโล่” กลับสู่อ้อมกอดของบ้านเกิด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ท่ามกลางความรักและความอาลัยของชาวอำเภอสมเด็จและแฟนคลับทั่วประเทศ.