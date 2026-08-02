ชาวหนองขาวนับพันยกมือค้านโรงงานแต่งแร่ล้นศาลา “ดร.สนธิ” ชี้เป็นต้นแบบเวทีประชาชนของไทย

กาญจนบุรี – ชาวตำบลหนองขาวกว่า 3,000 คน แห่ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีสร้างโรงงานแต่งแร่ จนศาลา 3 หลังวัดอินทารามแน่นขนัด ก่อนพร้อมใจยกมือคัดค้านทั้งเวที ด้าน ดร.สนธิ คชวัฒน์ ระบุเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมเสนอรวบรวมรายชื่อส่งหน่วยงานรัฐเพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้( 2 ส.ค.) ที่บริเวณศาลา 3 หลังวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สถานที่เปิดเวทีทำประชาพิจารณ์ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้ บริษัท ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด สร้างโรงงานแต่งแร่ขึ้นในพื้นที่หมู่ 7 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยประชาชนได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลาเปิดเวที กันอย่างเนืองแน่น ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยทางผู้จัดได้จัดเตรียมเก้าอี้เอาไว้รองรับประมาณ 1500 ตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องหาเก้าอี้มาเสริม จนกระทั่งเวลา 10.00 น.ผู้คนก็ยังเดินทางมาจนล้นทะลักศาลา 3 หลัง ชาวบ้านจำนวนมากต้องยืนรอรับฟังโดยรอบเวทีรวมมากกว่า 3000 คน
ภายในเวทีมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนอำเภอท่าม่วง นายอุดร เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว รวมถึงนายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร อดีต สส.กาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะแกนนำชาวบ้าน พร้อมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของประชาชน
นายอุดร เพ็งอร่าม ชี้แจงว่า จนถึงขณะนี้เทศบาลยังไม่ได้อนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานแต่งแร่แต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาเป็นเพียงการขอปรับพื้นที่ในที่ดินของบริษัท ซึ่งเทศบาลได้มีคำสั่งระงับไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ระหว่างการชี้แจงประชาชนบางส่วนแสดงความไม่พอใจ ส่งเสียงโต้ตอบเป็นระยะ ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียด
หลังใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง นายฉัตรพันธ์ได้ประกาศยุติการรับฟังความคิดเห็น พร้อมเปิดให้ประชาชนแสดงจุดยืนด้วยการยกมือ ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดพร้อมใจกันยกมือ ไม่เห็นด้วย กับการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ในพื้นที่ พร้อมตะโกนว่า "ออกไป" ดังกึกก้องทั่วบริเวณ
ด้าน ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า เวทีครั้งนี้สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และถือเป็นโมเดลที่ควรเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ พร้อมเสนอให้ประชาชนรวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านส่งผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ดร.สนธิ ยังตั้งข้อสังเกตว่า โครงการยังไม่มีความชัดเจนในหลายประเด็น ทั้งชนิดของแร่ที่จะนำมาแต่ง วิธีการจัดการกากแร่ มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งโรงงานซึ่งอยู่ใกล้คลองชลประทานในพระราชดำริเพียงประมาณ 20 เมตร จึงสร้างความกังวลว่าหากเกิดการชะล้างของโลหะหนักจากกองแร่ในช่วงฤดูฝน อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่โครงการแม้จะถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีม่วงตามผังเมือง แต่พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่าการคัดค้านครั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนา แต่ต้องการให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีข้อมูลผลกระทบที่ชัดเจน และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นสำคัญ.