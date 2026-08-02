ยึดไอซ์ล็อตใหญ่300กิโลฯ60ล้านบาทลอบลำเลียงจากฝั่งลาวซุกริมโขงนครพนม

นครพนม – ตชด.223 สนธิกำลังยึดไอซ์ล็อตใหญ่ 300 กิโลกรัม ริมโขงบ้านแพง มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท เผยเป็นแก๊งค้ายาเสพติดฝั่งลาวลำเลียงขึ้นพักฝั่งไทยรอขนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทย
วันนี้( 2 ส.ค.) ที่ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคง ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 300 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท หลังเจ้าหน้าที่สามารถสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติบริเวณริมแม่น้ำโขง พื้นที่บ้านคอนแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
การปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สุร่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พล.ต.ต.วินิพงษ์ เข็มนิคม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พร้อมผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ชป.ปส.) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 223 ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจาก สปป.ลาว เข้ามายังประเทศไทย บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านคอนแพง หมู่ 7 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและระดมกำลังเข้าซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เป้าหมาย
กระทั่งเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเรือยนต์เข้ามาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งประเทศไทย ก่อนเรือลำดังกล่าวจะเร่งเครื่องหลบหนีกลับไปยังฝั่ง สปป.ลาว เมื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่ พบกระสอบสีดำจำนวน 9 กระสอบ วางทิ้งไว้ริมตลิ่ง ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 300 ถุง น้ำหนักรวมประมาณ 300 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์อยู่ระยะหนึ่ง แต่ไม่มีผู้ใดกลับมารับของกลาง จึงตรวจยึดทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยน้ำยาทดสอบ พบผลเป็นบวก ยืนยันว่าเป็น เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ก่อนส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านแพง ดำเนินคดี พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวว่า ผลการตรวจยึดครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของตำรวจตระเวนชายแดนและทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดของขบวนการข้ามชาติต่อไป