ตร.โคราชบุกตรวจสอบเน็ตไอดอลตลาดล่างไลฟ์เสพยา ตรวจฉี่ไม่พบสารเสพติด อ้างคลิปเก่า รับเคยเสพแต่เลิกแล้ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจโคราชตรวจสอบปมคลิปเน็ตไอดอลตลาดล่างชื่อดัง ไลฟ์เสพยา จับตรวจฉี่ไม่พบสารเสพติด เจ้าตัวยันเป็นคลิปเก่า ถูกเฟซปลอมแชร์สร้างกระแสโลกโซเชียลฯ แต่เจ้าตัวยอมรับอดีตเคยเสพยาบ้าแต่เลิกแล้ว ส่วนกรณีภาพคล้ายเสพยาในไลฟ์ TikTok นั้นอ้างเป็นเพียงจัดฉากสร้างคอนเทนต์ เรียกยอดไลก์และของขวัญจากผู้ชม
วันนี้ ( 2 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา ได้ตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่คลิปอ้างว่า เน็ตไอดอลชื่อดังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไลฟ์สดเสพยาเสพติด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. มีการเผยแพร่คลิปในกลุ่มเฟซบุ๊ก "ที่นี่โคราช นครราชสีมาบ้านฉัน" และ "กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเอ็ง" โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Khemmarut Yodsoonton" พร้อมข้อความกล่าวอ้างว่า "เจ๊เบียร์ คนละยำ" เน็ตไอดอล ตลาดล่างชื่อดัง เสพยาบ้าระหว่างไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครราชสีมา พร้อมระบุพิกัดห้องพักและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
หลังได้รับข้อมูล เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักชั้น 5 ของอาคาร The Grand Residence ในตัวเมืองนครราชสีมา พบ นายทรงเกียรติ หาสูง หรือ "เจ๊เบียร์ คนละยำ" อายุ 39 ปี เจ้าของห้องพัก พร้อมเพื่อนอีก 2 คน จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมนำภาพและคลิปดังกล่าวให้ตรวจสอบ
นายทรงเกียรติ ยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่คลิปดังกล่าว พร้อมอ้างว่าคลิปเป็นคลิปเก่าที่บันทึกไว้เมื่อประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา และเคยส่งให้แฟนคลับบางรายดู โดยยอมรับว่า ในอดีตเคยเสพยาบ้า แต่ได้เลิกเสพแล้ว ส่วนกรณีภาพที่มีลักษณะคล้ายการเสพยาในไลฟ์ TikTok นั้น เป็นเพียงการจัดฉากโดยใช้ซองขนมประกอบการแสดง เพื่อสร้างคอนเทนต์ เรียกยอดไลก์และของขวัญจากผู้ชมเท่านั้น
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจปัสสาวะนายทรงเกียรติและเพื่อนทั้ง 2 คน ผลการตรวจเบื้องต้นเป็น ลบ ไม่พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย และตรวจค้นภายในห้องพักไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Khemmarut Yodsoonton" ซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าว เป็นบัญชีเฟซบุ๊กปลอม เพิ่งสมัครเข้ากลุ่มเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ก่อนนำคลิปมาเผยแพร่ จึงอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป