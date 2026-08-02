ยิงดับอีกศพ!ทหารพรานสกัดคาราวานขนยาเข้าแม่อาย วิสามัญคาป่า 1 ยึดยาบ้า 3 แสนเม็ด

เชียงใหม่ - สถิติวิสามัญคาราวานขนยาเสพติดเข้าชายแดนภาคเหนือเพิ่มอีก..หลังทหารพรานซุ่มรอตามเบาะแสมาเป็นอาทิตย์ พบขบวนแบกเป้เข้าแม่อาย เชียงใหม่ กลางความมืด แถมพอส่งสัญญาณหยุดตรวจยังยิงใส่ จนต้องสาดกระสุนโต้ ก่อนพบคนร้ายโดนยิงดับ 1 ทิ้งเป้ยาบ้าอีก 300,000 เม็ด
วันนี้ (2 ส.ค.) ทหารพราน ร้อย ทพ.3206 และ ร้อย ทพ.3207 ฉก.ทพ.32 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจยึดของกลางประกอบด้วยกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน 2 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวนประมาณ 300,000 เม็ด,อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) 1 กระบอก และปลอกกระสุนปืนลูกซอง 5 ปลอก พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจชันสูตรศพคนร้ายที่เสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่จำนวน 1 ศพ
การปะทะ-ตรวจยึดดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้นำกำลังร่วมกันออกทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มาตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 26 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา เนื่องจากสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดอาจลักลอบขนของกลางเข้าตามแนวชายแดนดังกล่าว
กระทั่ง 20.00 น.เศษ(1 ส.ค.) ขณะชุดปฏิบัติการทหารพรานลาดตระเวนตรวจไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางใน ต.มะลิกา ก็พบกลุ่มขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3 - 5 คน เดินเข้ามาตามป่าเขาเข้าฝั่งไทยเจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มขบวนการดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงฝ่ายเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นประมาณ 5 นาที
หลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่เอาไว้ ก่อนเข้าไปตรวจสอบจุดปะทะเช้าวันนี้ ก็พบฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิตจำนวน 1 ศพ ส่วนที่เหลืออาศัยความมืดและความชำนาญหลบหนีไปได้ บริเวณจุดปะทะพบของกลางทั้งหมดตกอยู่ จึงยึดไว้เป็นของกลาง
ทั้งนี้ พ.อ.กิตติ นาใจ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ ผบ.ฉก.ไชยานุภาพ พร้อมหน่วยทหารพรานจะแถลงข่าวเพิ่มเติมอีกครั้ง