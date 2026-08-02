รมช.คมนาคม แจงปม ทล.117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ถนนที่ต้องซ่อมทั้งปีทั้งชาติ รับปี 70 ยังต้องซ่อมทั้งปี

พิษณุโลก - รมช.คมนาคม เผยปัญหาทางหลวงสาย 117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต้องซ่อมทั้งปีทั้งชาติ บอกปี 70 ยังต้องซ่อมตลอดปี แนะคนเดินทางผ่านถนนสาย 11 แทนก่อน แม้ยังติดช่วงตากฟ้า
ระหว่างนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่บางระกำ จ.พิษณุโลก สุดสัปดาห์นี้ ได้ตอบข้อซักถาม กรณีถนนสาย 117 พิษณุโลก-ปลวกสูง-นครสวรรค์ ระยะทาง 129 กิโลเมตร มีการซ่อมแซมเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี เพราะมีปัญหาโครงาสร้างใต้ดิน(ถนน) ว่า ตลอดปี 2570 เต็มๆ ถนน 117 ยังคงอยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุง ไม่สะดวกต่อการเดินทาง ตามแผนจะแล้วเสร็จปี 2571 ขอให้อดทนอีกปีเศษ
สำหรับคนเดินทางขึ้นล่องภาคเหนือ ระหว่างนี้แนะนำให้หันไปใช้ถนนสาย 11 พิษณุโลก(วังทอง) สากเหล็ก ตากฟ้า(นครสวรรค์) จะสะดวกกว่า แม้ยังมีปัญหาคอขวด จากสี่เลนเหลือสองเลน ช่วงตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ล่าสุดกำลังเร่งขยายเป็น 4 เลนเท่ากันตลอดสาย เพราะยังติดปัญหาผ่านพื้นที่ฯ กำลังทำผลรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
นายนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า รมช.คมนาคม ลงพื้นที่พิษณุโลกเพื่อติดตามผลกระทบจาก “บางระกำโมเดล” และตรวจดูคอสะพาน เพื่อสร้างใหม่ทดแทนสะพานเดิม ส่วนถนนสายหลักในเขตบางระกำ ขยายจากพิษณุโลกไปลานกระบือ จ.กำแพงเพชรจนครบแล้ว
แต่ตอนนี้ตนได้รับปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านอำเภอบางกระทุ่ม ไม่มีถนนสัญจรเข้าเมืองได้เวลารวดเร็ว เนื่องจากยังเป็นถนนสองเลน จึงได้ฝากรมช.คมนาคมไปแล้ว ยืนยันแล้วว่า ได้งบประมาณขยายไหล่ทางเป็นถนนให้กว้างขึ้นทั้งสองฝั่งถนนหลัก จากอำเภอบางกระทุ่ม สายสันติบันเทิงออกไปอำเภอสากเหล็ก จ.พิจิตร จากนั้นปีงบประมาณถัดไป จึงขอขยายไหล่ถนนสองเลนให้กว้างขึ้น จากตัวเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้าไปบ้านใหม่(วังน้ำคู้) ซึ่งยังติดปัญหาแนวเขตรถไฟ