คนบางระกำชง รมช.คมนาคม ยกถนนทุกสายหนีน้ำท่วม

พิษณุโลก - “ภัทรพงษ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม”ตามปัญหา“บางระกำโมเดล”..ชาวบ้านชงยกถนนสูงทุกสายหนีน้ำท่วม แต่เบื้องต้นได้แต่สะพานใหม่ แทนสะพานวังเป็ด ที่โดนตะกอนดินถมสูงจนน้ำยมเป็นคอขวด
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่บางระกำ จ.พิษณุโลก สุดสัปดาห์นี้ ติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ รับฟังปัญหาและรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน-การคมนาคมตามโครงการ “บางระกำโมเดล”
ซึ่งนายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.เขต 4, นายพงษ์ มนูทองหนัก ส.ส.เขต 3 , นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าฯพิษณุโลก และนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ พร้อมผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่ง นำชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง-เสนอปัญหาและเตรียมรับมือน้ำท่วมที่อาจจะมาถึงเร็วๆนี้ ที่โดมอเนกประสงค์หมู่ 2 บ้านวังเป็ด อ.บางระกำ
โอกาสนี้ ได้มีการเสนอยกถนนทุกสายในเขตบางระกำโมเดลให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมถาวร แต่วันนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรมช.บอกเพิ่งรับเรื่องและจะนำไปหารือในที่ประชุมครม.พร้อมจะดูแลงบประมาณเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุ่งบางระกำโมเดลให้รวดเร็วขึ้น เพราะเป็นผู้เสียสละ ไม่มีรายได้ถึง 4 เดือนเต็มๆในช่วงน้ำท่วม
จากนั้น นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม ลงดูใต้สะพานปูน ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ซึ่งคนในพื้นที่ขอสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมใหม่ แทนสะพานเดิมด้านตะวันตก ที่สร้างมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีตะกอนทับถมสูง 5 เมตร การระบายน้ำในแม่น้ำยมเป็นคอขวด ซึ่งไม่สามาถขุดดินออก เพราะอาจส่งผลกระทบต่อฐานรากของสะพานเก่า ต้องสร้างใหม่พร้อมเปิดทางน้ำให้ระบายให้สะดวกขึ้น
รมช.กล่าวว่า แขวงฯ ได้ออกแบบสะพานใหม่เสร็จแล้ว จะนำโครงการผ่าน ครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณปี 2570 แล้วจะสร้างใหม่เลย