(คลิป)ตร.ตามซิวแล้ว!ก๊วนชายฉกรรจ์เรียกหนุ่ม พนง.ร้านกัญชากราบเท้าก่อนเตะเสย-กระทืบซ้ำ กลางเชียงใหม่

เชียงใหม่ – ตำรวจตามซิวแล้ว 2..ก๊วนชายฉกรรจ์ เรียกหนุ่มพนักงานร้านกัญชา คุกเข่า-คลานกราบเท้า ก่อนเตะเสยคาง กระทืบซ้ำ จนได้รับบาดเจ็บสาหัสคาซอยกลางเชียงใหม่ ก่อนถอดเมมโมรี่การ์ดวงจรปิดแล้วเผ่น
กรณีชายฉกรรจ์กลุ่มใหญ่ประมาณ 4-5 คน ซึ่งคาดว่าเป็นก๊วนบิ๊กไบค์ บุกเรียกหนุ่มพนักงานร้านกัญชา คุกเข่า-คลานกราบเท้า ก่อนเตะเสยปลายคาง-กระทืบซ้ำ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าร้านภายในซอยย่านตำบลศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อกลางดึกวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ก่อนถอดเมมโมรี่การ์ดจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุไปเพื่อหวังทำลายหลักฐานด้วยนั้น
ต่อมาผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก ซึ่งชุดสืบสวนได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบแกะรอยและรวบรวมพยานหลักฐาน จนกระทั่งทราบตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัย กระทั่งควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ 2 ราย เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น.เศษที่ผ่านมา(1 ส.ค.) และนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อยัง สภ.ช้างเผือก
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักแก่ผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้แก่ ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้เกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ
พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อนำตัวผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือทั้งหมดมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว