ชาวบ้านเอือมระอา! ท่วมซ้ำซากอุโมงค์ทางลอดรถไฟทางคู่โคราช ซ้ำท่อปั๊มสูบน้ำแตก โวย รฟท.แก้ปัญหาไม่จบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ท่วมซ้ำซาก อุโมงค์ทางลอดรางรถไฟทางคู่ อ.บัวใหญ่ โคราช แถมท่อปั๊มสูบน้ำแตกชำรุดน้ำไหลคืนลงอุโมงค์ตามเดิม ชาวบ้านโวย รฟท.แก้ปัญหาไม่จบสักที สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน จนชาวบ้านเอือมระอาต้องมาวิตกกังวลกับปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดทุกครั้งที่ฝนตก
วันนี้ (1 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก นายพจน์ ปัญญาวี อายุ 60 ปี ชาวบ้านโนนทองหลาง หมู่ 1 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ว่า มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านโนนทองหลาง ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ตลาดบัวใหญ่ และตัวอำเภอบัวใหญ่ ที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักสัญจรในแต่ละวัน
เมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดรถไฟทางคู่จุดดังกล่าวจำนวนมาก ระดับน้ำท่วมขังสูง ทำให้รถสัญจรผ่านลำบาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุหรือรถดับกลางน้ำ เมื่อเดินดูบริเวณโดยรอบ พบว่า ปั๊มน้ำที่อยู่ด้านบนข้างอุโมงค์ทางลอดฯ ยังเปิดทำงานตามปกติ แต่ท่อระบายน้ำของปั๊มชำรุด มีรอยแตกรั่ว ทำให้น้ำที่สูบขึ้นมาจากอุโมงค์ฯ ไหลออกจากท่ออย่างต่อเนื่อง แล้วไหลลงพื้นบริเวณผนังด้านข้างอุโมงค์ฯ ก่อนจะไหลไปลงอุโมงค์ตามเดิม ยิ่งช่วงที่มีฝนตก จะมีน้ำสะสมภายในอุโมงค์อย่างรวดเร็ว จนเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ
นายพจน์ กล่าวว่า ทุกครั้งที่ฝนตก น้ำจะไหลซึมลงดินโดยรอบและบริเวณผนังอุโมงค์ ก่อนจะไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรในอุโมงค์ ซ้ำท่อระบายของปั๊มน้ำก็ชำรุด ทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ สูบน้ำออกไม่ไหมดสักที สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมาก
ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งเข้ามาตรวจสอบสาเหตุของน้ำที่ไหลซึมจากผนังอุโมงค์ พร้อมซ่อมแซมท่อปั๊มน้ำและระบบระบายน้ำโดยเร็ว แก้ไขปัญหาให้จบอย่างถาวร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน เพราะฝนตกแต่ละครั้งชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางต่างต้องมาวิตกกังวล เจอปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดฯ ซ้ำซากทุกที พากันเดือดร้อนและเอือมระอากับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมาก