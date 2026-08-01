นักธุรกิจหนุ่มใหญ่โคราช ซิ่งเก๋ง BMWพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่นขวางถนนกลางเมืองหวิดดับ รถสัญจรไม่ได้ คาดเมารั่ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– นักธุรกิจหนุ่มใหญ่โคราช ซิ่งเก๋ง BMW พุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค่น ล้มขวางถนน กลางเมืองโคราช รถสัญจรผ่านไม่ได้ เจ้าตัวบาดเจ็บ มีอาการคล้ายมึนเมาและมีกลิ่นสุราฟุ้ง กู้ภัยฯเร่งนำตัวส่งรักษารพ. พร้อมให้แพทย์ตรวจร่างกายและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
วันนี้ (1 สิงหาคม 2569) เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW สีขาว ทะเบียน ขน 888 นครราชสีมา พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่น บริเวณซอยวัดท่าตะโก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงรีบรุดเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
โดยที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ BMW สีขาว ทะเบียน ขน 888 นครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักจากการพุ่งชนเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ จนหักโค่นล้มขวางถนน ส่งผลให้รถคันอื่นๆ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ในซอยดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ต้องเร่งปิดกั้นพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
จากการตรวจสอบ ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายสุวัฒน์ อายุ 48 ปี นักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่มีอาการคล้ายมึนเมาและมีกลิ่นสุรา กู้ภัยฯ จึงเร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมให้แพทย์ตรวจร่างกายและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า รถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูง เมื่อมาถึงช่วงทางโค้ง ได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง จนเกิดเสียงดังสนั่น ทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างตกใจรีบออกมาดู และพบว่า ผู้ขับขี่อยู่ภายในรถเพียงลำพัง อยู่ในอาการหมดสติ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ฯ จะเข้ามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา อยู่ระหว่างตรวจสอบกาสาเหตุของอุบัติเหตุ รวมทั้ง รอผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย