ผู้กำกับบ้านเป็ดตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสายตรวจตบหัววัยรุ่นหลังโพสต์ว่อนโซเชียล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้กำกับโรงพักบ้านเป็ด ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังคลิปว่อนโซเชียลตำรวจสายตรวจตบหัววัยรุ่นในขณะออกตรวจความสงบเรียบร้อยรอบบึงหนองโคตร เผยวัยรุ่นได้ทำกริยายั่วยุจนทำให้ตำรวจรายเกิดบันดาลโทสะ
วันนี้(1 ส.ค.)พ.ต.อ.ภาคภูมิ เดชะเรืองศิลป์ ผกก.สภ.บ้านเป็ด เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อมวลชน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุ และมีภาพการใช้กำลังกับวัยรุ่นชายนั้น ทาง สภ.บ้านเป็ด ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและบริบทของเหตุการณ์ว่า บริบทพื้นที่และการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา พื้นที่ในความรับผิดชอบของ สภ.บ้านเป็ด เป็นเขตที่มีความหนาแน่นของหมู่บ้านจัดสรรและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลักของประชาชนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่น
ช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ ทางสถานีมักจะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเสียงดัง ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ ทางสายตรวจ สภ.บ้านเป็ด จึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตราในพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความสงบสุขให้กับชุมชน
คลิปดังกล่าววันเกิดเหตุ เวลาประมาณ 02.30 น. 1ส.ค.69 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.บ้านเป็ด ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการรวมกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดัง ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และมีการมั่วสุมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณบึงหนองโคตร ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังออกไปตรวจสอบโดยทันที
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 10 คน กำลังมั่วสุมดื่มสุราอยู่จริง จึงได้เข้าตรวจสอบเอกสารประจำตัวและเอกสารประจำรถ จากการตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพผิดกฎหมาย จำนวน 3 คัน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดรถทั้ง 3 คันไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือ เจ้าหน้าที่ได้ทำการว่ากล่าวตักเตือน ถึงความผิดฐานบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ส่วนข้อเท็จจริงกรณี
ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ขอยืนยันว่าหน่วยงานไม่ได้นิ่
หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิป จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้