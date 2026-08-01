สะเทือนใจ! แม่ 2 พี่น้องชาวรัสเซียโพสต์อาลัย “พวกมันฆ่าลูกๆ ฉัน” ก่อนปิดอินสตาแกรม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แม่ของ “ไดอาน่า” และ “โรมัน” สองพี่น้องชาวรัสเซีย เหยื่อคดีฆาตกรรมอำพรางศพในพื้นที่บางละมุง โพสต์ข้อความสุดสะเทือนใจผ่านอินสตาแกรมว่า “พวกสารเลว…พวกมันฆ่าลูกๆ ฉัน” เพื่ออำลาลูกทั้งสอง ก่อนปิดบัญชีโซเชียล ท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้นำตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นายทนา เกิดทอง หรือ “ป้อง” อายุ 43 ปี และ นายธงชัย ศรีนิล หรือ “ธง” อายุ 39 ปี ผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรม น.ส.ไดอาน่า อายุ 22 ปี และ นายโรมัน อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ก่อนนำศพไปฝังอำพรางในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง และตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนั้น
ล่าสุด บรรยากาศแห่งความสูญเสียยังสร้างความสะเทือนใจ เมื่อมารดาของ น.ส.ไดอาน่า และนายโรมัน พี่น้องชาวรัสเซีย ได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุตรทั้งสอง
ข้อความที่โพสต์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย ระบุว่า
“พวกสารเลว… พวกมันฆ่าลูกๆ ฉัน”
ข้อความดังกล่าวสะท้อนความโศกเศร้าและความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกทั้งสองคนจากเหตุการณ์อันโหดร้าย ก่อนที่เจ้าตัวจะปิดบัญชีอินสตาแกรมในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด