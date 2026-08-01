พ่อเมืองกาฬสินธุ์ รุดเยี่ยมครอบครัว “ฮลุน” คุณย่าปลื้มโฮ! จังหวัดพร้อมช่วยไม่ทอดทิ้งกัน

กาฬสินธุ์-พ่อเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมนายกเหล่ากาชาด เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว “ฮลุน” สร้างความปลื้มใจ ให้คุณย่า ยันจังหวัดพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ ด้านนายอำเภอสมเด็จเร่งทำเรื่องเสนอ กต. เคลื่อนย้ายศพกลับไทย ผู้ว่าฯสั่งเตรียมทีมกฎหมายแนะนำทรัพย์สินทางปัญญาบนยูทูปแก่ทายาท
วันนี้ ( 1 ส.ค.) นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจย่าสงค์ หรือนางบัวสงค์ เป็งสุข ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข อายุ 27 ปี ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทยชื่อดัง ที่บ้านตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยนางบัวสงค์ เป็งสง หรือย่าสงค์ เปิดเผยด้วยความตื้นตันใจว่า ในสมัยที่ตนมีอายุได้ 10 กว่าปี เคยมีโอกาสทำงานอยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในสมัยนั้น การที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเยี่ยมถึงบ้านในครั้งนี้ จึงสร้างความรู้สึกดีใจและช่วยเยียวยาจิตใจให้เกิดความอบอุ่นขึ้นเป็นอย่างมาก
การลงพื้นที่เยี่ยมครั้งนี้ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่ายืนยันและให้คำมั่นสัญญาว่า ขอให้คุณย่า และครอบครัวสบายใจได้ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีความพร้อมเต็มที่เข้ามารับฟังปัญหา ดูแล และให้การช่วยเหลือครอบครัวทุกๆด้านอย่างดีที่สุด ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่เข้ามาคอยดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดส่งทีมแพทย์ เข้ามาดูแลสภาพจิตใจ ฟื้นฟูสภาพความรู้สึกของคนในครอบครัว ให้สามารถผ่านพ้นความเสียใจครั้งนี้ไปได้
ขณะที่ความคืบหน้าการช่วยเหลือทางกฎหมายและระเบียบราชการนั้น นายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ หลังจากได้ประสานงานร่วมกับครอบครัวจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อยืนยันตัวบุคคลและยืนยันภูมิลำเนาของ “ฮลุน โซโล่” และอำเภอได้ส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ช่วยดำเนินประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เคลื่อนย้ายศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา ณ ภูมิลำเนาเดิม ตามความตั้งใจของครอบครัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังแสดงความห่วงใยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้เสียชีวิต โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิการบริหารจัดการช่องยูทูป “ฮลุน โซโล่” ให้แก่ทายาทตามกฎหมาย หากครอบครัวมีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือปรึกษาข้อกฎหมาย ทางจังหวัดก็พร้อมจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาทันที
ทั้งนี้นางบัวสงค์ เป็งสุข ได้แสดงความขอบคุณต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอสมเด็จ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือกันช่วยเหลือ ติดตามสถานการณ์ และคอยส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งการช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งกันในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจสำคัญ ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งและมีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป