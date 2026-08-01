เปิดคลิปอีกมุม!แก๊งบิ๊กไบค์บุกทำร้ายหนุ่มร้านกัญชาสางแค้นกลางเชียงใหม่ เรียกคลานกราบก่อนเตะเสย/กระทืบซ้ำ

เชียงใหม่ - เปิดคลิปวงจรปิดอีกมุม..เห็นชัดแก๊งบิ๊กไบค์ เรียกหนุ่มพนักงานร้านกัญชากลางเมืองเชียงใหม่ คุกเข่าคลานเข้ากราบเท้า ก่อนเตะเสยปลายคางเสียงดังตั๊บ..เหยื่อกระเด็นนอนนิ่ง ยังโดนกระทืบซ้ำ-ลากร่างทำร้ายอีกหลายครั้ง จนได้รับบาดเจ็บ สางปมแค้นยุ่งกับแฟนสาว
วันนี้ (1 ส.ค.) โลกโซเชียลฯ มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องวงจรปิดอีกมุมของเหตุการณ์กลุ่มชายฉกรรจ์ ซึ่งคาดว่าเป็นแก๊งบิ๊กไบค์ บุกเข้าไปทำร้ายพนักงานร้านกัญชา WEED ME ในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อกลางดึกของวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
คลิปนี้เผยให้เห็นผู้เสียหายถูกสั่งให้คุกเข่าและคลานเข้าหาผู้ก่อเหตุ ก่อนถูกใช้เท้าเตะเสยปลายคาง เสียงดังตั๊บบบบ..ร่างสะเทือนกระเด็นนอนนิ่งไม่กล้าเคลื่อนไหว ก่อนจะถูกกระทืบซ้ำ-ทำร้ายร่างกายหลายครั้ง แม้ว่าผู้เสียหายจะยกมือไหว้และกล่าวขอโทษก็ตาม ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า นอกจากนี้ยังให้ลูกน้องถ่ายภาพและคลิปเพื่อแสดงความสะใจ
เบื้องต้น คาดว่าชนวนก่อเหตุเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัว โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้เสียหายมีความสัมพันธ์กับภรรยาของตน ซึ่งเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้กล่าวอ้าง และกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายหลังเกิดเหตุ กลุ่มผู้ก่อเหตุยังได้ถอดเมมโมรีการ์ดจากกล้องวงจรปิดของร้านติดตัวไปก่อนหลบหนี คาดว่าเพื่อทำลายหลักฐาน ขณะที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับ สภ.ช้างเผือก แล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย