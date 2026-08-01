“ทัศนศิลป์ มรภ.โคราช”นำเงินประมูลศิลปะเพื่อการศึกษา มอบ ร.ร.บ้านหินลาด บุรีรัมย์ สร้าง“ห้องแลปคอมพิวเตอร์”ครั้งแรกของโรงเรียน

บุรีรัมย์- “ศ.สามารถ จับโจร” พร้อม“ผศ.ทองไมย์ เทพราม” นำคณาจารย์ คณะที่ปรึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏโคราช มอบเงินรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะเพื่อการศึกษา 208,600 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านหินลาด ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคณะครู ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผอ.เผยฝันเป็นจริงเตรียมนำเงินจัดสร้าง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์”เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียน เป็นครั้งแรกของ ร.ร.บ้านหินลาด
วันที่ 31ก.ค.2569 ที่ห้องประชุม โรงเรียนบ้านลาด ต.บ้านลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ นำคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำเงินรายได้จากโครงการประมูลผลงานศิลปะเพื่อการศึกษา มอบให้แก่ โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 208,600 บาท (สองแสนแปดพันหกร้อยบาท)
โดยมี น.ส.มุทิตา แสนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการโรงเรียนบ้านหินลาด รวมทั้งผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและรับมอบเงินรายได้จากประมูลอย่างเป็นทางการ ท่วมกลางความชื่นชม ยินดีที่การดำเนินการโครงการฯ จัดหารายได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านหินลาดประสบสำเร็จด้วยดีทุกประการ และได้ยอดจำนวนเงินสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 2 เท่าตัว
น.ส.มุทิตา แสนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้ดำเนินโครงการฯประมูลหารายได้มอบช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหินลาดในครั้ง ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้มาก
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่กลางหมู่บ้านที่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอชายแดนไทย-กัมพูชา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 110 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 11 คน นักเรียนเข้าเรียนโดยทางโรงเรียนไม่เก็บค่าใช้จ่าย และทางโรงเรียนได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน แต่ปัจจุบันทางโรงเรียนฯ ยังไม่มี“ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อในการจัดการเรียนการสอน จึงต้องการจัดหางบประมาณก่อสร้าง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นเงินที่ได้รับมอบในวันนี้ ทางโรงเรียนจะนำไปจัดสร้าง“ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์” พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามโครงการที่ตั้งไว้ต่อไป
ผศ.ทองไมย์ เทพราม ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และประธานดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการจัดการประมูลผลงานศิลปะเพื่อการศึกษา ทางออนไลน์ สนับสนุนโรงเรียนบ้านหินลาด เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศิลปิน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้มีจิตศรัทธา และโรงเรียนบ้านลาด ร่วมกันจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาด
โดยมีเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงสร้างสรรค์ผลงานระดับชาติ นานาชาติ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงวุฒิ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ จำนวน 27 ท่าน มอบผลงานอันทรงคุณค่าเข้าร่วมโครงการฯประมูล จำนวน 47 ชิ้นงาน โดยจัดเปิดประมูลทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ชื่นชอบและสะสมผลงานศิลปะเข้าร่วมเคาะราคาประมูลกันอย่างคึกคัก มียอดรายได้จากการประมูลจำนวนทั้งสิ้น 521,500 บาท หลังหักรายได้คืนศิลปินเจ้าของผลงานที่ได้รับการประมูล 50% และ หักค่าใช้จ่ายการดำเนินการ การจัดส่งผลงานให้ผู้ประมูลได้อีก 10% มียอดรายได้มอบให้โรงเรียนบ้านหินลาด (40%) รวมทั้งสิ้น จำนวน 208,600 บาท (สองแสนแปดพันหกร้อยบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหายที่ตั้งไว้
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินโครงการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของงานศิลปะที่สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำคุณค่าของศิลปะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคต
คณาจารย์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ขอขอบคุณศิลปิน ผู้ประมูล ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จ จนสามารถส่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 208,600 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านหินลาด เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน อนาคตของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
“หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังคงมุ่งมั่นใช้ศิลปะเป็นพลังในการสร้างคุณค่าทางสังคม พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง” ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าวในตอนท้าย