“อนุทิน” ลุยป่าซากแง้ว จุดพบศพ พร้อมขอโทษชาวรัสเซีย ย้ำเป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพรวมความปลอดภัยของประเทศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามคดีสะเทือนขวัญ 5 ศพ จ.ชลบุรี ตรวจจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียและสามพ่อแม่ลูก ยืนยันรัฐบาลไม่สนับสนุนการลดโทษผู้ก่อคดีอุกอาจ พร้อมขอโทษชาวรัสเซีย ย้ำเป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพรวมความปลอดภัยของประเทศไทย
เวลา 13.00 น. วันนี้ ( 1 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย และคดีฆาตกรรมสามพ่อแม่ลูกชาวไทย รวมผู้เสียชีวิต 5 ศพ ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์วิหารเซียน ก่อนเข้าตรวจสอบจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซีย ภายในพื้นที่ป่าซากแง้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา บรรยายสรุปข้อมูลและลำดับเหตุการณ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดพบศพสามพ่อแม่ลูก อยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ 2 กิโลเมตร
ภายหลังลงพื้นที่ นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยและตรวจตราพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก
พร้อมทั้ง ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
สำหรับกรณีผู้ต้องหาที่เคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำ นายอนุทินระบุว่า จำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุม เพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาลงโทษได้อย่างครบถ้วน
ส่วนกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิด นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย แต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาล ขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย และไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคม
จากนั้น ได้เดินทางไปรับฟังสรุปผลการสืบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม 5 ศพ ซึ่งมีนายฑนา หรือ “ป๋อง” พร้อมพวกร่วมเป็นผู้ต้องหา ก่อนกำชับให้ตำรวจเร่งขยายผล ติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ และติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิด