พี่ชาย “ฮลุน โซโล่”โพสต์แจงหลายประเด็นที่คลาดเคลื่อน ยันไม่เปิดรับบริจาค ยังไม่คิดเรื่องผู้รับมรดก ขอพาน้องกลับประเทศก่อน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีชื่อ KLOSE MOS ซึ่งเป็นพี่ชาย(ญาติผู้พี่)ของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ได้โพสต์ข้อความ ชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายประเด็นที่ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเสียชิวิตของน้องชาย ทั้งเรื่องการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศ เรื่องเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนำศพฮลุนกลับไทย
โดยข้อความที่โพสต์เฟซบุ๊ก มีสาระประเด็นเริ่มต้นที่ทางคุณ KLOSE MOS ระบุว่า ทางครอบครัวขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงในบางประเด็น เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
ประเด็นแรก มีข้อมูลเผยแพร่ว่าทางครอบครัวได้แจ้งเรื่องต่อกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยข้อเท็จจริงคือ ครอบครัวได้ดำเนินการแจ้งต่อกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2569
อีกประเด็นหนึ่ง ทางครอบครัวขอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่เคยเปิดรับบริจาค และไม่เคยมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานใดเปิดรับบริจาคในนามของครอบครัว หากพบการแอบอ้างหรือการเปิดรับบริจาคโดยใช้กรณีของน้อง ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว
ครอบครัวมีความตั้งใจเพียงประการเดียว คือการดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อนำน้องกลับสู่ประเทศไทยอย่างสมเกียรติ พร้อมทั้งติดตามข้อเท็จจริงและกระบวนการสืบสวน เพื่อให้น้องได้รับความเป็นธรรม เราไม่ต้องการให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือทำให้สังคมเข้าใจว่าครอบครัวใช้ความสูญเสียครั้งนี้เป็นช่องทางในการรับเงินบริจาค เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เจตนาของครอบครัว และไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวต้องการ
สำหรับการดำเนินการนำร่างน้องกลับประเทศไทย ขณะนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทประกันภัยของน้อง เข้ามาให้ความช่วยเหลือและประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางครอบครัวขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
ส่วนประเด็นเรื่องผู้รับมรดกหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินของน้อง ครอบครัวยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในเวลานี้ เนื่องจากสิ่งที่ครอบครัวให้ความสำคัญที่สุด คือการเร่งดำเนินการนำร่างของน้องกลับประเทศไทย และติดตามผลการสืบสวน รวมถึงผลการชันสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากทางสถานทูต และยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ครอบครัวจึงยังไม่สามารถยืนยันหรือสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ และจะขอรอผลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนนำมาแจ้งต่อสาธารณชน
ที่ผ่านมา ผมได้ตัดสินใจให้สัมภาษณ์กับรายการ โหนกระแส เป็นแห่งเดียว ด้วยความตั้งใจที่จะสื่อสารข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับทราบอย่างถูกต้อง และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล แต่ภายหลังยังคงมีการนำข้อมูลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อในลักษณะที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหลายประเด็น
หากมีความคืบหน้าที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทางครอบครัวจะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วผ่านช่องทางของครอบครัว
ท้ายที่สุดนี้ ทางครอบครัวขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย สื่อมวลชน และประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมติดตาม ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกท่านในการงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ