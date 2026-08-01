จับตา! เวทีประชาพิจารณ์โรงแต่งแร่หนองขาว คาดชาวบ้านทะลักค้าน “ทุนจีน” ด้าน “มาร์ค พิตบลู” ร่วมวงรับฟังผลกระทบ

กาญจนบุรี - จับตาเวทีประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างโรงแต่งแร่ในพื้นที่หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี ในวันพรุ่งนี้ หลังมีกระแสคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนจากทั้ง 13 หมู่บ้านของ ต. หนองขาว รวมถึงประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางเข้าร่วมรับฟังและแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและ มาร์ค พิตบลู นักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดัง เตรียมเข้าร่วมเวทีด้วย
วันนี้ (1 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัท ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ดีพ เอิร์ธ ทรัพยากร จำกัด ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงแต่งแร่ต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานต่อเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว บริเวณบ้านรางจิก หมู่ 7 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง บนพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ แม้ขณะนี้โครงการยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ที่ผ่านมา ชาวตำบลหนองขาวทั้ง 13 หมู่บ้านได้ร่วมกันแสดงจุดยืนคัดค้าน ผ่านการลงทะเบียนและการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านโครงการ โดยให้เหตุผลว่าเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ สุขภาพของประชาชน และแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชุมชน
นายอุดร เพ็งอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนบริษัททั้งสองแห่ง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลอย่างรอบด้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ศาลา 3 วัดอินทาราม (วัดหนองขาว) ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “Nared Jaihan” ได้โพสต์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเวทีดังกล่าว พร้อมยกพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและแหล่งน้ำ เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมระบุว่า การจัดเวทีครั้งนี้จะมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ดร.สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมถึง มาร์ค พิตบลู นักเคลื่อนไหวทางสังคมและยูทูบเบอร์ชื่อดัง เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการโรงแต่งแร่
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า นายฉัตรพันธุ์ เดชกิจสุนทร อดีต ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นชาวตำบลหนองขาว จะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย
ทั้งนี้ คาดว่าเวทีประชาพิจารณ์ในวันพรุ่งนี้จะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการจับตาว่าจะมีข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการอย่างไร โดยการพิจารณาอนุญาตยังคงอยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีการอนุมัติโครงการแต่อย่างใด