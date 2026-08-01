เปิดแฟ้มผลงาน “ฮลุน โซโล่”ตอนเรียนมัธยม ศิษย์รุ่นแรกแต่งกลอนไว้อาลัยวันฌาปนกิจศิษย์น้องคนเก่ง

กาฬสินธุ์-ผู้บริหาร คณะครู รร.สมเด็จพิทยาคมต่างแสดงความอาลัยศิษย์เก่า “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง เผยสูญเสียลูกศิษย์ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ทั้งนี้ทางโรงเรียนพร้อมเปิดแฟ้มผลงานและแต่งกลอนไว้อาลัยในวันฌาปนกิจฯ ขณะที่ภาคส่วนต่างๆในกาฬสินธุ์เข้าเยี่ยมให้กำลังในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดเรื่องราวของ “ฮลุน โซโล่” หรือนายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ล่าสุดได้เข้าสอบถามพูดคุยกับ ดร.ภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมคนปัจจุบัน โดยมีนายสงกรานต์ พันธ์โนราช อดีต ผู้อำนวยการฯ ช่วงที่ ฮลุนฯศึกษาระดับมัธยมปลาย นายประสิทธิ์ ไชยกาล อดีตครูที่ปรึกษา และนางนารีรัตน์ มีนะถา อดีตครูแนะแนวให้ข้อมูล พร้อมนำภาพถ่ายผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของฮลุนฯในอดีต ให้ผู้สื่อข่าวได้ดูด้วย
นายสงกรานต์ พันธ์โนราช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมบอกว่า “ฮลุน โซโล่” หรือนายบวรทัต เป็งสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 38 เป็นเด็กดี เรียนเก่ง เป็นนักกิจกรรม จิตใจดี เป็นที่รักของเพื่อนๆและน้องๆ ทุกครั้งที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน น้องฮลุนก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินกิจกรรม ทำให้กิจกรรมนั้นๆสำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งตนและคณะครูทุกคน รวมทั้งในชุมชนจดจำฮลุนได้ดี และตนก็เคยมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้น้องฮลุนเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อน้องฮลุนเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดัง ก็ยิ่งทำให้คนทั่วไปรู้จักเขามากขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมอีกด้วย
ด้าน ดร.ภูมิศักดิ์ แสนกันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กล่าวว่า น้องฮลุนถือเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของโรงเรียนและสังคม การจากไปของเขาได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัว ญาติๆ คณะครูและนักเรียน รวมทั้งเอฟซีและผู้ติดตามผลงานของเขาเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ทางคณะครูได้ค้นแฟ้มประวัติและภาพถ่ายของน้องฮลุน เพื่อย้อนรำลึกถึงผลงาน
ขณะที่นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรุ่นแรก ก็ได้แต่งกลอนไว้อาลัยให้กับน้องฮลุน เพื่ออ่านในวันประกอบพิธีฌาปนกิจ เป็นการสดุดีคุณงามความดี ไว้อาลัยครั้งสุดท้าย และจุดประกายให้เด็ก เยาวชนรุ่นน้อง ได้ยึดถือ “ฮลุน โซโล่” หรือนายบวรทัต เป็งสุข เป็นตัวอย่างด้วย