ฉาวอีกแล้ว!แฉเจ้าอาวาสวัดเชียงใหม่และแก๊งพระอีกหลายวัดชอบนัดจัดปาร์ตี้เหล้าเบียร์เพียบแถมแชทหลุดคุยสาว

เชียงใหม่-แฉ!เจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ ระดับอาจารย์ ดร.สอนมหาวิทยาลัย และแก๊งพระเพื่อนจากวัดต่างๆ ชอบนัดรวมตัวเปิดกุฏิจัดปาร์ตี้สังสรรค์ดื่มเหล้าเบียร์ และจ้างสาวมาเอ็นเตอร์เทนด้วย หลุดหลักฐานแชทคุยสาวพร้อมภาพเหล้าเบียร์ พบปี63 เคยก่อเหตุมอมเหล้า นศ.สาวปี1และล่วงละเมิดทางเพศ จนผู้เสียหายต้องเข้าตรวจเลือดเพราะกลัวติดHIV สุดท้ายเจรจาเคลียร์กันได้จนเรื่องเงียบ แต่ยังคงท้าทายและมีพฤติการณ์เหมือนเดิม
วันนี้(1ส.ค.69)แหล่งข่าวในสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ขณะนี้ได้รับการร้องเรียนพร้อมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่ และเป็นอาจารย์ระดับ ดร.สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยสงฆ์ชื่อดัง รวมทั้งพรรคพวกที่เป็นพระสงฆ์ในวัดต่างๆ ทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งพระสงฆ์กลุ่มนี้มักจะมีการแอบลักลอบจัดงานปาร์ตี้กินเลี้ยงสังสรรค์ดื่มกินเหล้าเบียร์ รวมทั้งมีการจ้างหญิงสาวที่รับงานเอ็นเตอร์เทนมาคอยดูแลด้วย โดยจะมีการใช้กุฏิส่วนตัวในวัดเป็นสถานที่จัดปาร์ตี้ที่ทุกครั้งจะมีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและกับแกล้มไว้พร้อมสรรพ ซึ่งแต่ละครั้งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่จัดงานกันไปตามสะดวก ทั้งนี้พฤติการณ์ดังกล่าวไม่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ทำให้พระสงฆ์กลุ่มนี้ยังคงได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านและประชาชนที่เข้าวัดทำบุญ
นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัดรายนี้ เป็นเรื่องที่พระสงฆ์รายนี้ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เคยก่อเหตุล่อลวงนักศึกษาหญิงปี1 ไปร่วมสังสรรค์แล้วทำการมอมเหล้าและข่มขืน เมื่อปี 2563 ซึ่งผู้เสียหายต้องไปตรวจเลือดเนื่องจากกลัวว่าจะติดเชื้อ HIV ส่วนคดีความนั้น ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายเพื่อยุติไม่ให้มีการดำเนินคดีความตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วเช่นกันเมื่อปี 2563 แต่ปรากฏว่าเรื่องเงียบหายไป จนถึงปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์รายนี้ยังคงมีพฤติการณ์นัดรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้ดื่มกินสังสรรค์และมั่วผู้หญิงเช่นเดิม อีกทั้งยังมีการกล่าวท้าทายด้วยว่าไม่มีผู้ใดสามารถเอาผิดลงโทษได้ จึงได้มีการร้องเรียนอีกครั้ง
ทั้งนี้ในการร้องเรียนล่าสุดนี้มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2563 พร้อมหลักฐานการแชทข้อความพูดคุยกับผู้หญิงในเชิงชู้สาวและนัดหมายพบกัน รวมทั้งภาพเครื่องดื่มเหล้าเบียร์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อจัดปาร์ตี้ ซึ่งในเบื้องต้นทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนกรณีดังกล่าว เนื่องจากพฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และหากเป็นสิ่งได้กระทำจริงตามที่มีการร้องเรียนก็สมควรที่จะต้องพ้นจากการเป็นพระสงฆ์