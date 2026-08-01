“อนุทิน” ลงสุพรรณฯ ดูนาต้นทุนต่ำ แวะไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ก่อนบินด่วนชลบุรี ลั่นคดีฆ่า 5 ศพ กระทบความเชื่อมั่นประเทศ

สุพรรณบุรี - นายกฯ ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามแปลงสาธิตปลูกข้าวต้นทุนต่ำ ย้ำรัฐบาลต้องช่วยชาวนาลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แวะสักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทอง วัดเดิมบาง ได้เลขหางธูป 996 ก่อนยกเลิกกำหนดเดินตลาด บินด่วนชลบุรีติดตามคดีสะเทือนขวัญฆ่า 5 ศพ ชี้เป็นเหตุอุกอาจที่กระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประเทศ
เวลา 09.15 น. วันนี้ ( 1 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ บ้านท่านางเริง ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายประภัตร โพธสุธน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี นายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.นครปฐม พร้อม สส.ในพื้นที่ และกลุ่มเกษตรกรร่วมให้การต้อนรับ
นายอนุทิน กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อต้องการเห็นการดำเนินงานจริงของแปลงสาธิต ไม่ใช่เพียงรับฟังข้อมูลจากการอภิปรายในสภา เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลตอบแทน และทำให้รายได้จากผลผลิตตกถึงมือเกษตรกรมากที่สุด แทนที่จะกระจุกตัวอยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ นายอนุทินได้แวะสักการะ ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทอง ที่วัดเดิมบาง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยใช้เวลาขอพรนานกว่า 2 นาที ก่อนปรากฏเลขหางธูป 996 สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนที่มารอให้กำลังใจ
จากนั้น นายอนุทิน เปิดเผยว่า จำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินเยี่ยมชมตลาดในพื้นที่ เนื่องจากต้องรีบเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ 5 ศพด้วยตนเอง
นายอนุทิน กล่าวถึงคดีดังกล่าวว่า เป็นเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมและอุกอาจ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประเทศ ไม่ใช่เพียงผู้เสียหายหรือครอบครัวเท่านั้น แต่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวต่างชาติ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด.