(คลิป)โหดจัด!ก๊วนบิ๊กไบค์ยกพวกบังคับหนุ่ม พนง.ร้านกัญชากราบเท้า-ซ้อมน่วมกลางเชียงใหม่ ก่อนฉกการ์ดวงจรปิดเผ่น

เชียงใหม่ - อหังการกลางเชียงใหม่..เผยนาทีก๊วนชายฉกรรจ์ควบ จยย.บิ๊กไบค์ ยกพวกบุกทำร้านหนุ่มพนักงานร้านกัญชากลางเมือง คู่กรณีคุกเข่ายำมือไหว้แล้วยังไม่ยอม บังคับให้คลานเข้ากราบเท้า บอก..มรึงกล้าเล่นเมียกูเหรอ? ก่อนซ้อมจนน่วม-ถอดการ์ดวงจรปิดทำลายหลักฐานแล้วเผ่น
วันนี้(1 ส.ค.) เมื่อเวลา 01.09 น. นายพีรวิชญ์ อายุ 28 ปี ได้เดินทางเข้าพบ ร.ต.ท. ณัฐดนัย ศรีคำสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน กรณีเกิดเหตุกลุ่มชายฉกรรจ์ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์บุกทำร้ายพนักงานร้านกัญชาแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ ก่อนถอดการ์ดความจำกล้องวงจรปิดเพื่อหวังทำลายหลักฐาน แล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.14 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ที่ร้านกัญชา ซึ่งตั้งอยู่ในซอยหมูกระทะ ABC ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มชายไม่ทราบชื่อประมาณ 5–6 คน บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายพนักงานภายในร้าน จนได้รับบาดเจ็บ หัวบวมเลือดคั่ง
ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะทำการถอดการ์ดความจำ (Memory Card) ของกล้องวงจรปิดประจำร้านติดมือไปด้วย ทำให้ทางร้านไม่สามารถดึงภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมาใช้เป็นหลักฐานได้โดยตรง
ขณะที่วงจรปิดใกล้เคียง ได้บันทึกภาพเหตุการณ์บางส่วนได้ พบว่า ชายคนที่เป็นหัวหน้า ตะโกนเสียงดังให้พนักงานชายคลานเข้าไปหา ซึ่งชายหนุ่มพนักงานคนดังกล่าวได้คุกเข่ายกมือไหว้ บอกว่า..กลัวแล้ว ขอโทษตลอด แต่ชายคนดังกล่าวไม่หยุดบอก..ให้คลานเข้ามากราบตีนกู พร้อมทั้งกระทืบและเตะหลายครั้ง ทั้งบอกว่า..มรึงเล่นเมียกู มรึงกล้าเล่นเมียคนอื่นเหรอ?
เบื้องต้น ผู้เสียหายได้นำเอกสารบันทึกประจำวันดังกล่าวไปใช้ประสานขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าและพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางหลบหนี ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป