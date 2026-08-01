“อนุทิน-ผบ.ตร.” ลงพื้นที่คดีฆ่า 5 ศพพัทยา ติดตามสืบสวนถึงจุดเกิดเหตุ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “อนุทิน” เตรียมนำคณะลงพื้นที่พัทยา พร้อม “ผบ.ตร.” ตรวจจุดเกิดเหตุคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ 5 ศพ หลังตำรวจคุม 4 ผู้ต้องหาฝากขังศาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (1 ส.ค.) เวลา 12.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมด้วย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย
คณะมีกำหนดเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ ลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์วิหารเซียน อำเภอบางละมุง ก่อนเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าจากชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำชับให้เร่งรัดการสืบสวนสอบสวน เพื่อคลี่คลายคดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังคดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างกว้างขวาง.