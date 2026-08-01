ฝากขัง 4 ผู้ต้องหา “คดีฆ่า 5 ศพพัทยา” ป้ารับไม่ได้ พฤติกรรมหลานโหด ลั่นไม่ประกันตัวหวั่นออกมาก่อเหตุซ้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจห้วยใหญ่คุมตัว “ป๋อง-ธง-ฟลุ้ค-บอล” ฝากขังศาลจังหวัดพัทยา หลังสอบปากคำข้ามคืนในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ 5 ศพ ด้านป้าเผยเสียใจ ไม่อาจยอมรับการกระทำของหลาน ยืนยันไม่ยื่นประกันตัว
วันนี้ (1 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ได้คุมตัว นายฑณา หรือ “ป๋อง” เกิดทอง, นายธงชัย หรือ “ธง” ศรีนิล พร้อมผู้ต้องหาอีก 2 ราย คือ “ฟลุ้ค” และ “บอล” ดำเนินการฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยา หลังถูกดำเนินคดีในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย หลังดำเนินการสอบสวน4ผู้ต้องหาตลอดทั้งคืน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ และเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขัง โดยผู้ต้องหาทั้งหมดมีสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
ส่วน ป้าของไอ้ป๋อง ที่เป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้นำอาหารและน้ำดื่มเข้าเยี่ยม พร้อมเปิดเผยว่า แม้ยังรักหลานในฐานะคนในครอบครัว แต่ไม่อาจยอมรับการกระทำที่เกิดขึ้นได้ หากศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรม และจะไม่ยื่นประกันตัว เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ อีกทั้งกังวลว่าหากได้รับการปล่อยตัวอาจก่อเหตุซ้ำ และยังระบุอีกว่า ไอ้ป๋อง เคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ เพื่อทำงานเลี้ยงดูครอบครัว แต่สุดท้ายก็กลับมาก่อเหตุร้ายแรงซ้ำอีกภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน สร้างความเสียใจและผิดหวังให้กับคนในครอบครัวอย่างมาก
"ยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องเครื่องแบบตำรวจหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภายในบ้าน และไม่ทราบว่ามีผู้ใดอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุ" ป้า กล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเวลา 12.00น.วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตนเอง
โดยจะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ ลงจอดที่สนามเฮลิคอปเตอร์วิหารเซียน ก่อนเข้าติดตามความคืบหน้าของคดีและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิด