(คลิป)ตร.ปส.-ทหารพราน สกัดกลางป่าช้า! แก๊งขนยาออกจากรัฐฉานล่องน้ำโขงขึ้นฝั่งเชียงราย ถ่ายรถรอส่งต่อกว่า 8 ล้านเม็ด

เชียงราย – โดนวิสามัญทิ้งคาชายแดนทั้งเชียงใหม่-เชียงราย ยันแม่ฮ่องสอน รวมจะครึ่งร้อยแล้ว ยังไม่สิ้น..ล่าสุดตำรวจ ปส.-ทหารพราน ร้อยทพ.3105 สกัดแก๊งค้ายานรกข้ามชาติ ขนจากแหล่งผลิตรัฐฉาน ลงน้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำ ล่องขึ้นฝั่งเวียงแก่น ส่งเครือข่ายกลางป่าช้าจ่อเข้าแหล่งพักคอยเชียงรายหรือลำเลียงต่อ อีกล็อตมหึมา 27 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 8,000,000 เม็ด
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) นปส.เชียงราย กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง เข้าตรวจของกลางรถยนต์กระบะ 2 คัน รถจักรยานยนต์อีก 1 คัน พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เป็นจำนวนมาก เพื่อเก็บร่องรอยหลักฐานขยายผลทางคดี
หลังจากหัวค่ำที่ผ่านมา(31 ก.ค.)เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถยนต์และจักรยายนต์ เข้าไปจอดในฌาปนสถานหรือป่าช้าบ้านซาววา หมู่ 3 ต.สันทรายวาม อ.เทิง
เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3105 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปส.เข้าตรวจสอบพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมค สีบรอนซ์ทอง ไมติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน กระบะนิสสัน รุ่นนาวาร่า สีส้ม ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีแดง ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย อีก 1 คัน จอดอยู่ในป่าช้าในลักษณะที่รถยนต์กระบะถอยหลังเข้าหากันเพื่อขนของจากคันหนึ่งขึ้นอีกคัน
ตรวจสอบรอบบริเวณไม่พบบุคคลต้องสงสัย คาดว่าคนขับรถทุกคันไหวตัว อาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปก่อน
จากการตรวจสอบที่กระบะหลังรถทั้ง 2 ค้นพบบรรทุกกระสอบฟาง รวม 27 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้ารวมกันประมาณ 8,000,000 เม็ดที่ห่อประทับตราตัวเลข 999 จึงได้ตรวจยึดเอาไว้และนำของกลางทั้งหมดไปขยายผลเพื่อติดตามจับกุมคนที่หลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดทั้งหมดขนมาจากแหล่งผลิตบ้านปูนาโก่ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ที่ขนผ่านเมืองพง เมืองท่าติดแม่น้ำโขงเหนือสามเหลี่ยมทองคำ ฝั่งเมียนมา ก่อนลักลอบขนผ่านเมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย ใน สปป.ลาว และนำขึ้นฝั่งคาดว่าที่บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย แล้วขนลำเลียงต่อผ่านเส้นทางสายเวียงแก่น-เชียงของ-ขุนตาล-พญาเม็งราย นำไปพัก/ส่งเครือข่ายที่ป่าช้าดังกล่าว เพื่อลำเลียงต่อไปยัง อ.เมืองเชียงราย และภาคกลางต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นยาเสพติดล็อตนี้ เป็นกลุ่มกระบวนการ "นายโล่ง" เป็นนายทุนชาติพันุ์ชาวม้ง ที่เคลื่อนไหวอยู่ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาว
รายงานข่าวจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ 446 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 428 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 263,288,207 เม็ด, เฮโรอีน 20 กิโลกรัม, ไอซ์ 6,674.3 กิโลกรัม, ฝิ่น 378.6 กิโลกรัม และ คีตามีน 1,089.5 กิโลกรัม มีการปะทะกับกลุ่มขบวนการขนจำนวน 63 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 49 ศพ.