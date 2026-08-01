“ตลาดร่มหุบ” มนต์เสน่ห์ไม่เคยจาง! แลนด์มาร์กระดับโลก ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสวิถีชุมชนริมรางรถไฟ

สมุทรสงคราม - ตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม หนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์การหุบร่มรับขบวนรถไฟ สัมผัสวิถีชีวิตริมรางอย่างใกล้ชิด พร้อมเที่ยวต่อได้ทั้งตลาดน้ำ วัดดัง และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองแม่กลอง
แม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่ “ตลาดร่มหุบ” หรือ “ตลาดเสี่ยงตาย” จังหวัดสมุทรสงคราม ยังคงเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของพ่อค้าแม่ค้าที่พร้อมใจกันหุบร่ม เลื่อนแผงค้า และหลบขบวนรถไฟที่แล่นผ่านกลางตลาด ก่อนกลับมากางร้านค้าขายได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที สะท้อนวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับทางรถไฟได้อย่างกลมกลืน จนกลายเป็นเสน่ห์ที่ไม่มีที่ใดเหมือน
ตลาดร่มหุบตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวตลอดแนวรางรถไฟประมาณ 100 เมตร สองฝั่งเต็มไปด้วยร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด ผัก ผลไม้ อาหารพื้นถิ่น และสินค้าชุมชนที่เปิดค้าขายกันมายาวนานหลายสิบปี นอกจากจะเป็นตลาดสดของคนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปักหมุดมาเยือน เพื่อสัมผัสบรรยากาศการค้าขายอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมรางรถไฟอย่างใกล้ชิด
ไฮไลต์สำคัญอยู่ในช่วงที่รถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลมแล่นเข้าสู่สถานี เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นพร้อมกับภาพพ่อค้าแม่ค้าทยอยหุบร่ม เก็บแผง และเลื่อนสินค้าหลบขบวนรถไฟอย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะกลับมากางร้านค้าต่อได้แทบจะในทันที ภาพดังกล่าวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้มาเยือนทุกครั้ง และกลายเป็นภาพจำที่ทำให้ตลาดร่มหุบได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแบบ Unseen Thailand ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นอกจากการชมความมหัศจรรย์ของตลาดร่มหุบแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกเดินทางด้วยรถไฟสายประวัติศาสตร์ เริ่มจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปยังสถานีมหาชัย ต่อเรือข้ามฟากไปสถานีบ้านแหลม ก่อนนั่งรถไฟเข้าสู่สถานีแม่กลอง ใช้งบค่าเดินทางรวมเพียงประมาณ 25 บาท ก็สามารถสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวของวิถีชุมชนได้อย่างคุ้มค่า
สำหรับผู้ที่ต้องการชมช่วงเวลารถไฟวิ่งผ่านตลาด สามารถวางแผนเดินทางได้ตามรอบรถไฟ โดยรถไฟเข้าสถานีแม่กลองเวลา 08.30 น., 11.10 น., 14.30 น. และ 17.40 น. ส่วนรถไฟออกจากสถานีแม่กลองเวลา 06.20 น., 09.00 น., 11.30 น. และ 15.30 น.
เมื่ออิ่มเอมกับบรรยากาศตลาดร่มหุบแล้ว ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอัมพวา ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) วัดจุฬามณี และวัดบางกุ้ง รวมถึงเลือกซื้อปลาทูนึ่งแม่กลอง อาหารทะเลสด และของฝากพื้นถิ่นกลับบ้าน
ตลาดร่มหุบจึงไม่ใช่เพียงตลาดสดริมทางรถไฟ แต่เป็นสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น เป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสด้วยสายตาตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่า และยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวไทยที่ไม่เคยเสื่อมความนิยม.
ขอบคุณภาพ : ณัฏฐชัย พุ่มดารา