ลุ้นรอด! ลูกช้างป่าอายุไม่ถึง 2 สัปดาห์ พลัดหลงโขลงกลางป่าไทรโยค อาการวิกฤต สัตวแพทย์เร่งยื้อชีวิต 24 ชั่วโมง

กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติไทรโยคสนธิกำลังทีมสัตวแพทย์เข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าเพศผู้วัยไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังพลัดหลงจากโขลงบริเวณห้วยแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี พบอาการอิดโรย ขาดน้ำรุนแรง ปากเป็นแผล เยื่อบุตาอักเสบ เร่งเคลื่อนย้ายเข้าคอกกักกัน พร้อมเตรียมตรวจหาเชื้อไวรัส EEHV หวังยื้อชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรง
นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เผยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าพลัดหลงอยู่บริเวณตลิ่งห้วยแม่น้ำน้อย เจ้าหน้าที่ จึงเดินทางเข้าพื้นที่ด้วยเรือ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดาร เข้าช่วยเหลือลูกช้างป่าเพศผู้ อายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังพลัดหลงจากโขลงบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อย หมู่ 5 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งคืน พบลูกช้างส่งเสียงร้องหาแม่เป็นระยะ แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากโขลง คาดว่าถูกกระแสน้ำจากฝนที่ตกหนักพัดแยกจากแม่และโขลงมานานราว 2 วัน ระหว่างรอทีมสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่จึงป้อนนมตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อประคองชีวิต
กระทั่งวันที่ 31 ก.ค. ทีมสัตวแพทย์เข้าตรวจประเมินอาการ พบว่าลูกช้างเพศผู้มีน้ำหนักประมาณ 40 กิโลกรัม อยู่ในภาวะวิกฤต มีอาการอิดโรย ขาดน้ำอย่างรุนแรง ปากเป็นแผลพุพองและร้อนในจนกินนมได้น้อย เยื่อบุตาอักเสบ รวมทั้งมีแผลบริเวณสะดือ จึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรโยคเพื่อให้การรักษาอย่างเร่งด่วน
นายพีร เผยอีกว่า ขณะนี้ได้จัดทำคอกพักชั่วคราว พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบ และจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรดูแลลูกช้างตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสัตวแพทย์
นอกจากนี้ ในวันนี้ ( 1 ส.ค.) ทีมสัตวแพทย์จะเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ในช้างเด็ก (EEHV) ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่พบในลูกช้าง โดยระหว่างรอผลตรวจจะให้ลูกช้างพักอยู่ในคอกกักกันโรค เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติไทรโยคยืนยันว่าจะร่วมกับทีมสัตวแพทย์ดูแลรักษาลูกช้างป่าตัวดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตและกลับมาแข็งแรงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ก่อนพิจารณาแนวทางดูแลในระยะต่อไป.