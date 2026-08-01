น้องสาวเหยื่อ 3 พ่อแม่ลูก เปิดใจทั้งน้ำตา ขอบคุณคดีสองพี่น้องรัสเซียคลี่คลายจนพบความจริง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - น้องสาวผู้เสียชีวิตคดีฆ่ายกครัว 3 ศพ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังตำรวจขยายผลจากคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียจนพบจุดฝังศพ เผยครอบครัวตามหาผู้สูญหายทุกวิถีทางนานกว่าหนึ่งเดือน วอนตำรวจเร่งจับผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี และนำตัวทั้งหมดมารับโทษตามกฎหมาย
ภายหลังตำรวจภูธรภาค 2 ขยายผลจากคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย จนนำไปสู่การพบศพพ่อแม่ลูกชาวไทย 3 ราย ที่ถูกฝังอำพรางในพื้นที่ป่ามะพร้าว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาให้การเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพื่อชิงทรัพย์ โดยแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้กุญแจมือควบคุมผู้เสียหาย ก่อนพาทั้งหมดออกจากบ้านไปก่อเหตุยิงเสียชีวิตและฝังรวมกันในหลุมเดียว
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบคำให้การของผู้ต้องหาทุกประเด็น โดยเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
พล.ต.ท.ฉัตรชัย กล่าวว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับคดีอาญาอื่นหรือไม่ หลังพบว่าผู้ต้องหาหลักเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ประมาณ 2 เดือน อีกทั้งยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย ที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุม โดยเชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
ด้านนางตุ๊กตา น้องสาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตลอดเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ครอบครัวไม่เคยหยุดตามหาพี่สาว พี่เขย และหลาน หลังทั้งสามหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย โดยได้เข้าแจ้งความ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยายามติดตามทุกช่องทาง แต่ก็ไม่พบเบาะแสใด ๆ
เธอเล่าว่า ครอบครัวยังคงแวะเวียนไปดูแลบ้านของผู้สูญหาย นำอาหารไปให้สุนัข และเฝ้าหวังว่าทั้งสามคนจะกลับมา จนกระทั่งตำรวจสามารถคลี่คลายคดีสองพี่น้องชาวรัสเซีย และขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา ก่อนพบจุดฝังศพของคนในครอบครัว
“หากไม่มีการสืบสวนคดีนี้ ครอบครัวอาจไม่มีวันได้รู้ว่าพี่สาว พี่เขย และหลานต้องจากไปอย่างโหดร้าย” นางตุ๊กตากล่าว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมาย เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตและครอบครัว