ผบช.ภ.2 แถลงหลังพบ 3 ศพพ่อแม่ลูกถูกฝังใกล้พี่น้องรัสเซีย เผยแก๊งโหดแต่งตัวเป็นตำรวจขอค้นบ้านก่อนใส่กุญแจมือพาเข้าสวนมะพร้าวยิงดับ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจภูธรภาค 2 แถลงความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญ หลังพบร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังในหลุมเดียวกันกลางป่าซากแง้ว พร้อมขยายผลจนพบศพพ่อแม่ลูกชาวไทยอีก 3 ราย เบื้องต้นเชื่อเป็นฝีมือแก๊งเดียวกัน เร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก 2 ราย พร้อมตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอื่น
เมื่อคืนวันที่ 31 ก.ค.พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 แถลงความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่เชื่อมโยงทั้งคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซีย และคดีฆ่ายกครัวชาวไทย 3 ศพ ภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ และขยายผลจนพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 5 รายในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ภายหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายฑนา หรือ “ป๋อง” และนายธงชัย หรือ “ธง” ผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพสองพี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่ป่าซากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง และขุดพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองรายแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปชี้จุดฝังศพคดีพ่อแม่ลูกชาวไทยอีก 3 ราย ซึ่งอยู่ภายในป่ามะพร้าว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ ห่างจากจุดแรกประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนขุดพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งสามถูกฝังรวมอยู่ในหลุมเดียวกัน
จากการสืบสวนพบว่า คดีฆ่ายกครัว 3 ศพ มีผู้ร่วมก่อเหตุรวม 4 คน ประกอบด้วย นายป๋อง นายธง รวมทั้งผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอีก 2 ราย คือ นายชัชนันท์ แป้นเอี่ยม หรือ “ฟลุ้ค” และนายอัษฎางค์ ชูวงษ์ หรือ “บอล” ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุม
แนวทางสืบสวนระบุว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปตรวจค้นบ้านผู้เสียชีวิต ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดออกจากบ้าน แล้วพาไปยังป่ามะพร้าวเพื่อก่อเหตุยิงเสียชีวิตและฝังอำพราง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของผู้ต้องหาแต่ละรายยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการสอบสวน
สำหรับคดีสองพี่น้องชาวรัสเซีย พล.ต.ท.ฉัตรชัย เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกัน ลึกประมาณ 1 เมตร ภายในพื้นที่ป่าซากแง้ว โดยร่างผู้หญิงอยู่ด้านล่าง ส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบน ทั้งสองศพยังสวมเสื้อผ้าและไม่ได้ถูกห่ออำพราง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกาย ส่วนผู้เสียชีวิตชายมีบาดแผลจากกระสุนปืนบริเวณช่องท้องและศีรษะ ขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานยืนยันว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะต้องรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดจากแพทย์นิติเวชอีกครั้ง
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวว่า คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็น โดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน และภายหลังนำรถไปถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเตรียมจำหน่าย ก่อนนำชิ้นส่วนไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานเมื่อเริ่มมีการติดตามของเจ้าหน้าที่
ส่วนคดีพ่อแม่ลูกชาวไทย 3 ราย ผู้ต้องหาให้การเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพื่อชิงทรัพย์ โดยแอบอ้างตัวเป็นตำรวจ ใช้กุญแจมือควบคุมผู้เสียหาย ก่อนพาทั้งหมดออกจากบ้านไปก่อเหตุยิงเสียชีวิตและฝังรวมกันในหลุมเดียว อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะตรวจสอบคำให้การทุกประเด็นประกอบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
พล.ต.ท.ฉัตรชัย ระบุเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับคดีอาญาอื่นหรือไม่ หลังพบว่าผู้ต้องหาหลักเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้ประมาณ 2 เดือน และยืนยันว่าขณะนี้ยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 รายที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุม โดยเชื่อว่ายังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่
ด้านนางตุ๊กตา น้องสาวของผู้เสียชีวิตในคดีพ่อแม่ลูก 3 ศพ เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ครอบครัวไม่เคยหยุดตามหาพี่สาว พี่เขย และหลาน ทั้งเข้าแจ้งความ ประสานตำรวจ และพยายามตรวจสอบทุกช่องทาง แต่ไม่พบเบาะแส กระทั่งคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกคลี่คลาย จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลพบจุดฝังศพของครอบครัว
เธอกล่าวว่า หากไม่มีการสืบสวนคดีดังกล่าว ครอบครัวอาจไม่มีวันรู้ความจริงว่าผู้สูญหายทั้งสามต้องจบชีวิตลงอย่างโหดเหี้ยม พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดอย่างถึงที่สุด และขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตทุกคน