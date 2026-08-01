สะเทือนขวัญไม่จบ! คุม “ป๋อง-ธง” ชี้จุดฝังศพ 3 พ่อแม่ลูก หลังพบศพ 2 พี่น้องรัสเซีย ตร.เร่งขยายผลล่าแก๊งอ้างตัวเป็นตำรวจ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หลังขุดพบศพ 2 พี่น้องชาวรัสเซียกลางป่าชากแง้ว ตำรวจคุมตัว “ป๋อง-ธง” ไปชี้จุดฝังศพคดีฆ่ายกครัว 3 พ่อแม่ลูก ที่ถูกอำพรางไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมเร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการอีก 2 ราย และตรวจสอบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงคดีลักษณะเดียวกันเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจขุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฝังอำพรางกลางป่าชากแง้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ล่าสุด ชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายป๋อง และนายธง ผู้ต้องหา ไปชี้จุดต้องสงสัยอีกแห่ง เพื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัว 3 พ่อแม่ลูก ซึ่งเชื่อว่าถูกฝังอำพรางไว้ในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2569 โดยญาติของผู้สูญหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังไม่สามารถติดต่อผู้สูญหายทั้งสามคนได้
จากแนวทางการสืบสวนเบื้องต้น พบข้อมูลว่า นายป๋องมีพฤติกรรมปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ้างเข้าไปทวงหนี้ ก่อนใส่กุญแจมือผู้เสียหาย และก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต จากนั้นนำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ไปฝังอำพรางไว้ในหลุมเดียวกัน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังมีข้อมูลว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีก 2 ราย คือ นายบอล และนายฟลุ้ค ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แนวทางสืบสวนยังพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนเข้าควบคุมตัวผู้เสียหาย โดยมีการตรวจค้นและก่อเหตุชิงทรัพย์ ก่อนนำผู้เสียหายไปยังพื้นที่เปลี่ยวและสังหารเพื่ออำพรางคดี
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอื่น ๆ รวมถึงพฤติการณ์ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดทางเพศ และข้อมูลว่าผู้ต้องหาอาจเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีนั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอผลการสืบสวนและการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดล้อมพื้นที่และตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหานำชี้ เพื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย รวมทั้งเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการและความเชื่อมโยงกับคดีอื่น ๆ อย่างละเอียด