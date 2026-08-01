พบแล้ว! ศพ 2 พี่น้องรัสเซีย ถูกฝังลึก 1 เมตรกลางป่าชากแง้ว คุม “ป๋อง” ชี้จุด ก่อนลุยค้นหาหลุม 3 พ่อแม่ลูกต่อ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจคุมตัว “ป๋อง” ผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย ชี้จุดฝังศพกลางป่าชากแง้ว อ.บางละมุง ก่อนขุดพบร่างชาย-หญิงอยู่ในหลุมเดียวกัน ลึกประมาณ 1 เมตร เบื้องต้นพบร่องรอยถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าคุมตัวผู้ต้องหาชี้จุดต้องสงสัยอีกแห่ง ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นจุดฝังศพ 3 พ่อแม่ลูก
คดีสะเทือนขวัญการหายตัวไปของสองพี่น้องชาวรัสเซียมีความคืบหน้าครั้งสำคัญ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถขุดพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันกลางป่าชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังคุมตัวนายป๋อง ผู้ต้องหา ไปชี้จุดซ่อนศพตามคำรับสารภาพ
ล่าสุด เวลา 21.40 น. วันนี้ ( 31 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายป๋อง ผู้ต้องหาในคดี เข้าไปยังพื้นที่ป่าชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ เพื่อชี้จุดที่อ้างว่าได้นำศพของสองพี่น้องชาวรัสเซียมาฝังอำพรางไว้
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบกองฟางวางปกคลุมอยู่ใต้ต้นไม้ มีลักษณะเป็นร่องรอยใหม่ จึงปิดกั้นพื้นที่และเริ่มขุดค้น กระทั่งไม่นานได้กลิ่นคล้ายซากศพโชยขึ้นมาจากใต้ดิน
ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. หลังขุดลึกลงไปประมาณ 1 เมตร เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชายและหญิงชาวต่างชาติ ถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกัน เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นร่างของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไป โดยเจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งชันสูตรเพื่อยืนยันอัตลักษณ์และสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
จากข้อมูลเบื้องต้นของชุดสืบสวน พบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรง ส่วนผู้เสียชีวิตชายมีบาดแผลถูกยิง 2 นัด บริเวณช่องท้องและศีรษะ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดทั้งหมดจะต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวชเพื่อยืนยันอีกครั้ง
ภายหลังการขุดพบศพ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายป๋อง และนายธง กลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ห้วยใหญ่ เพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมก่อเหตุ แรงจูงใจ และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดต้องสงสัยอีกแห่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดแรก หลังมีข้อมูลว่าอาจเป็นสถานที่ฝังศพของผู้เสียชีวิตอีก 3 ราย ซึ่งเป็นพ่อ แม่ และลูก โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดต่อไป