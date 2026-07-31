คุมตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ชี้จุดต้องสงสัยกลางป่าซากแง้ว สารภาพนำศพฝังอำพราง ตร.ปิดพื้นที่รอพิสูจน์หลักฐาน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจคุมตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ผู้ต้องหาคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียหายตัว ชี้จุดต้องสงสัยกลางป่าซากแง้ว หลังให้การรับสารภาพว่าได้นำศพไปฝังอำพราง เจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่รักษาพยานหลักฐาน รอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและขุดค้น ขณะที่แนวทางสืบสวนเชื่ออาจเป็นจุดฝังร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจับกุมตัว นายฑนา หรือ “ป๋อง” และ นายธงชัย หรือ “ธง” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร ได้ที่อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว และถูกนำกลับมาสอบสวนอย่างละเอียดที่ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.20น.ที่ผ่านมา (31ก.ค.) พล.ต.ต.พงษ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ นายอิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์การค้นหาร่าวผู้เสียชีวิตที่ถูกนำไปฝังอำพรางไว้ภายในพื้นที่ป่าซากแง้ว ม. 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบกองฟางลักษณะกองยาวประมาณ 2 เมตร อยู่ใต้ต้นไม้ ซึ่งเป็นจุดต้องสงสัย จึงได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อรักษาสภาพพยานหลักฐาน โดยรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ก่อนดำเนินการขุดพิสูจน์ว่าภายในหลุมดังกล่าวมีวัตถุหรือร่างผู้เสียชีวิตตามคำให้การของผู้ต้องหาหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า คนร้ายจะชอบแต่งชุดเลียนแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจในการก่อเหตุโดยในวันเกิดเหตุ ได้ พบชาวรัสเซียทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่ จึงได้เรียกตรวจสอบ ก่อนจะก่อเหตุสะเทือนขวัญดังกล่าว
ส่วนรายละเอียดการค้นหาร่างเป็นเช่นไร จะรายงานให้ทราบต่อไป