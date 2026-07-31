“ไอ้ป๋อง” พาชี้จุดฝังศพกลางป่าซากแง้ว รับนำร่างฝังอำพราง ลืออาจมีเหยื่อเพิ่มอีก 3 ศพ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจคุมตัว “ไอ้ป๋อง” ชี้จุดฝังอำพรางศพในป่าซากแง้ว อ.บางละมุง หลังรับสารภาพเป็นผู้นำร่างผู้เสียชีวิตมาฝัง เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาหลักฐาน ขณะที่มีรายงานอาจพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย แต่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
เมื่อเวลา 18.45 น. วันนี้ ( 31 ก.ค.) นายฑนา หรือ “ป๋อง” ได้ให้การรับสารภาพภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวกลับมาสอบสวนอย่างละเอียดที่ สภ.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จะ.ชลบุรี ว่าเป็นผู้นำร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียฝังอำพรางในพื้นที่ป่าซากแง้ว ม. 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และอาสาสมัครกู้ภัย จึงเดินลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ผู้ต้องหาระบุในทันที พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าค้นหาและตรวจพิสูจน์พื้นที่อย่างละเอียด เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบแรงจูงใจและลำดับเหตุการณ์ของคดีอย่างละเอียด
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า นอกเหนือจากการตรวจสอบกรณีผู้สูญหายชาวรัสเซีย 2 รายแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รับข้อมูลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตถูกนำมาฝังอำพรางในพื้นที่เดียวกันเพิ่มเติมอีก 3 ศพ แต่ข้อมูลดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง