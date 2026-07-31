เปิดใจครูแนะแนวช่วยสานฝัน “ฮลุน โซโล่” ด้านศิษย์รุ่นน้องยึดเป็นต้นแบบ

กาฬสินธุ์-เปิดใจครูแนะแนว ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One สานฝัน “ฮลุน โซโล่” หรือนายบวรทัต เป็งสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เรียนเก่ง เป็นนักกิจกรรม เก่งเทคโนโลยี แม้ฐานะยากจน มีความมานะพยายาม เป็น 1 ในนักเรียน10 คนที่สมัครศึกษาต่อจุฬาฯ และประสบความสำเร็จในชีวิต ขณะที่เด็กรุ่นน้องชื่นชม “พี่ฮลุน” ยึดถือเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจ อยากท่องโลกกว้างเหมือนฮลุน โซโล่
วันนี้(31 ก.ค.)ที่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของ “ฮลุน โซโล่” หรือนายบวรทัต เป็งสุข ศิษย์เก่ารุ่นที่ 38 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด นักเรียนไปเรียน รด. ที่โรงเรียนอื่น พบเพียงคุณครูไม่กี่คนและเด็กนักเรียน 4-5 คน ที่มาเล่นกีฬา
ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับนางนารีรัตน์ มีนะถา ครูแนะแนว และที่ปรึกษาชมรม To Be Number One นางนารีรัตน์ เล่าว่า ในช่วงฮลุน โซโล่ หรือนายบวรทัต เป็งสุข เรียนชั้นมัธยมปลาย เป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก เป็นนักกิจกรรม เก่งเทคโนโลยี เก่งด้านเอกสารและข้อมูล แม้ฐานะยากจน มีความมานะพยายาม เป็น 1 ในจำนวนลูกศิษย์ 10 คนที่สมัครศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาฯ โดยน้องฮลุนสอบติดคนเดียว ซึ่งขณะทำการศึกษาที่จุฬาฯนั้น ก็การติดต่อกันตลอด โดยน้องบอกว่าช่วงแรกอ่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งตนก็ได้ให้คำแนะนำไปเรียนพิเศษ จนต่อมาน้องฮลุนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้น
นางนารีรัตน์เล่าอีกว่า ภายหลังน้องฮลุนเรียนจบ และทราบทางโซเชียลว่าน้องเป็นยูทูปเบอร์ ที่มีเอฟซีติดตามจำนวนมาก ทั้งนี้ หากมีเวลาว่าง น้องฮลุนก็จะมาร่วมกิจกรรมกับทางโงเรียนเสมอ โดยแต่งชุดนักเรียนสมเด็จพิทยาคมมาด้วย แสดงออกถึงความรักความผูกพันในสถาบันการศึกษาเดิม ที่เป็นเบ้าหลอมให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิต
อย่างไรก็ตาม จากการสูญเสียน้องฮลุนไปอย่างไม่มีวันกลับ ทำให้คณะครู นักเรียนทุกคน รู้สึกเสียดายและอาลัยน้องฮลุน ที่ถือเป็นนักเรียนคุณภาพ และบุคคลคุณภาพ ที่ยากจะหาคนอื่นมาทดแทนได้
ขณะเด็กชายรัชชานนท์ เชือกภูเขียว นักเรียนชั้น ม.2/12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม บอกว่า ตนได้ติดตามผลงานของพี่ฮลุนมานาน รู้สึกทึ่งในความสามารถและความกล้าหาญมาก ที่พี่เขามีความบากบั่น พยายาม ตั้งแต่เป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งเป็นยูทูบเบอร์เดินทางไปทำคอนเท้นท์และถ่ายทำหลายประเทศ
ด้านเด็กชายดรัณภพ คำไสย์ นักเรียนชั้น ม.2/3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กล่าวว่า ตนชอบเล่นดนตรี โดยเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์ของโรงเรียนฯ แต่หลังจากทาบข่าวและได้ติดตามข่างของพี่ฮลุน รวมทั้งติดตามผลงานของพี่เขาในโลกโซเชียล จึงเกิดแรงบันดาลใจ อยากจะเก่ง กล้าหาญเหมือนพี่เขา โดยจะยึดเขาเป็นตัวอย่าง ทั้งในส่วนของการศึกษาเล่าเรียน การดำเนินชีวิต ความกตัญญู เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และได้ไปท่องเที่ยวทั่วโลกเหมือนพี่ฮลุน