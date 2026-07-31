จับแล้ว! “ป๋อง-ธง” รับสารภาพ ฆ่า 2 พี่น้องชาวรัสเซีย ฝังอำพรางศพ สารภาพหวังชิง จยย.

สระแก้ว – ตำรวจภูธรภาค 2 ตามจับกุม นายฑนา หรือ “ป๋อง” และนายธงชัย หรือ “ธง” ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ได้ในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว หลังหลบหนีออกจาก จ.ชลบุรี ผ่าน จ.จันทบุรี ก่อนมากบดานในพื้นที่สระแก้ว
เย็นวันนี้( 31 กรกฎาคม 2569) พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งสอง ซึ่งถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ หรือรับของโจร
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอย่างละเอียด โดยเบื้องต้นทั้งสองรับสารภาพว่าสองพี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตแล้ว และได้นำศพไปฝังอำพรางไว้ พร้อมอ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดจากความต้องการชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย
คดีดังกล่าวเชื่อมโยงกับการหายตัวของ น.ส.ไดอานา นาซิโมวา อายุ 22 ปี และนายโรมัน นาซิโมวา อายุ 17 ปี สองพี่น้องชาวรัสเซีย ซึ่งหายตัวไปเป็นวันที่ 6 ก่อนตำรวจจะติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบคำรับสารภาพอย่างละเอียด พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน นำผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังอำพรางศพ และดำเนินการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป