เผยย่าสมของ “ฮลุน”กำลังใจดีขึ้น พี่ชายโพสต์ขอสื่อ/แฟนคลับให้ความเป็นส่วนตัวย่าด้วยหวั่นกระทบสุขภาพ

กาฬสินธุ์-ย่าของยูทูบเบอร์ดัง “ฮลุน โซโล่” มีกำลังใจดีขึ้น สุขภาพปกติ ด้านพี่ชายฮลุนโพสต์โซเชียลขอสื่อมวลชนและแฟนคลับให้ความเป็นส่วนตัวย่าสมด้วย หวั่นได้พักผ่อนน้อยอาจกระทบต่อสุขภาพ ด้านนายกเหล่ากาชาดเมืองน้ำดำพร้อมคณะเยี่ยมเป็นกำลังใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(31ก.ค.)ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 สี่แยก ต.สมเด็จ อ.สมเด็ จ.กาฬสินธุ์ เป็นบ้านของ ”ฮลุน โซโล่“ นางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ ได้นำสิ่งของ นมสดพร้อมดื่มเข้าเยี่ยมให้กำลังต่อ ”ครอบครัวฮลุน“ โดย นางวรชาดา ได้สวมกอด นางสม เปล่งสุข ย่าของฮลุน เพื่อให้กำลังใจอย่างเต็มที่
โดย ย่าสม ได้กล่าวขอบคุณธารน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือติดตามและเป็นธุระในการประสานงานในด้านต่างๆ นยอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้าน ญาติ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ แวะเวียนมาให้กำลังใจ
นางวรชาดา เข็มธนเพ็ชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์และแม่บ้านมหาดไทย ได้นำสิ่งของเบื้องต้นและความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์มาให้กำลังใจครอบครัวของน้องฮลุน โดยเฉพาะนางนางบัวสงค์ เป็งสุข อายุ 82 ปี ย่าของฮลุน ซึ่งวันนี้เท่าที่พบประพูดคุยกันพบว่าย่ามีกำลังใจดีขึ้น ซึ่ง เจ้าหน้าที่ ได้ประเมินสุขภาพพบว่ายังปกติ แต่ก็แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ