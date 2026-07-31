นายก อบจ.เชียงใหม่นำทีมช่างและจิตอาสาระดมพลังพัฒนาพัฒนาภูมิทัศน์"วัดเจ็ดยอด"เตรียมพร้อมรับประเมินมรดกโลก

เชียงใหม่-นายก อบจ.เชียงใหม่นำทีมงานฝ่ายช่าง พร้อมทั้งกำลังพลทหารราบที่7 และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เตรียมพร้อมรับผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ลงพื้นที่ระหว่าง3-8ส.ค.69 ตรวจประเมินเชียงใหม่ขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก เบื้องต้นมั่นใจความพร้อม
วันนี้(31 ก.ค.69) ที่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายช่าง อบจ.เชียงใหม่ กำลังพลทหารราบที่ 7 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และหญ้า บริเวณวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายสำหรับการต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) องค์กรที่ปรึกษาหลักขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการเข้าตรวจประเมินหน้างาน (Advisory Mission) ระหว่างวันที่ 3–8 ส.ค.69
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลและปรับภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมหลักทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย 7 พระอารามสำคัญ และ 1 แนวคูเมืองกำแพงเมืองโบราณ ได้แก่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม, วัดสวนดอก, วัดเชียงมั่น, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ เพื่อรองรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมาทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ด้วยงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท และใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติมอีกกว่า 10 ล้านบาท จนขณะนี้พื้นที่ทั้ง 8 แห่งมีความพร้อมรับการตรวจประเมินแล้ว
โดยหากเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์มรดกอารยธรรมล้านนา เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และเปิดโอกาสให้ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งมรดก หากเกิดภัยพิบัติในอนาคตด้วย