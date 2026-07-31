ญาติ “ฮลุน โซโล่” ลั่นยังไม่เปิดรับบริจาค เร่งเดินเอกสารรับศพกลับ ลุงเตรียมขอชันสูตรใหม่ที่ไทยหากปมเหตุเสียชีวิตยังไม่ชัด

กาฬสินธุ์-ญาติ ”ฮลุน โซโล่“ เดินเรื่องทำเอกสารยื่นยันตัวบุคคลขอรับศพ ”ฮลุน“ กลับบ้านเกิด ด้านลุงเผยรอฟังผลชันสูตรจากจอร์เจีย หากปมเหตุเสียชีวิตไม่ชัด อาจขอให้ผ่าชันสูตรใหม่ที่ไทย ขณะที่ผู้ว่าฯ ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากรณีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของยูทูบคนดัง ญาติย้ำตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับบริจาค แม้แอฟซีต้องการช่วยเหลือเพราะต้องรอรับศพและพูดคุยในกลุ่มญาติเสียก่อน
วันนี้( 31 ก.ค.) ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นส.บรลักษณ์ เปล่งสุข พี่สาวฮลุน พร้อม
ลุงญาติรวม 3 คน ได้เดินทางเข้าพบ นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดเตรียมทำเอกสารยื่นยันตัวบุคคล คือ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล” ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่ ประเทศจอร์เจีย โดยนายอำเภอได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การยื่นเอกสารไปจนถึงคำแนะนำในการจัดทำเอกสารเพื่อเร่งนำศพของ “ฮลุน” กลับมาบ้านเกิดเพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
นายวิรัตน์ ราชชาลี นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า ญาติของ “ฮลุน” ได้เข้ามาติดต่อทำเอกสารในการเคลื่อนย้ายศพนั้น เป็นเรื่องตามกฏหมาย เพื่อยืนยันตัวบุคคล-ภูมิลำเนา-ถิ่นที่อยู่ ของ นายบวรทัต เป็งสุข อายุ 27 ปี หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทย ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ตนในฐานะนายทะเบียนก็ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ในเรื่องหนังสือเป็นเอกสาร และ เอกสารออนไลน์ส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งญาติสามารถนำเอกสารส่งไปยังกงสุล
“ ในฐานะนายทะเบียนอำเภอ ยืนยันตัวตนบุคคลผู้เสียชีวิต เป็นการพิมพ์หนังสือเอกสารสำคัญและหนังสือออนไลน์ ส่งตรงไปที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยญาติสามารถนำเอกสารพร้อมมอบอำนาจให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานในการเคลื่อนย้ายศพต่อไป
ส่วนกรณีการเคลื่อนย้ายศพจะมาถึงบ้านเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รวดเร็วหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะเดินทางไปถึงประเทศจอร์เจีย ที่เมื่อกระบวนการทำเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถรู้ว่าศพ”ฮลุน“จะเดินทางกลับมาบ้านเกิดเมื่อใด ส่วนประเด็นการเสียชีวิตจึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชันสูตรที่ทราบว่าฝั่งจอร์เจีย ก็ยังไม่ได้ทำการชันสูตรพลิกศพเช่นกัน เพราะต้องรอเอกสารสำคัญนี้ก่อน ทั้งนี้ความประสงค์ของ “ย่า ฮลุน” ต้องการที่จะนำร่างกลับมาที่บ้านเกิด เพื่อที่จะเห็นหน้าหลานชายเป็นครั้งสุดท้ายและทำการฌาปนกิจศพตามประเพณี” นายอำเภอสมเด็จ กล่าว
ด้าน นายสมพงษ์ เป็งสุข อายุ 62 ปี ลุงของฮลุน กล่าวว่า วันนี้มายื่นเอกสารเพื่อดำเนินการนำศพของหลานกลับมาบำเพ็ญกุศลตามระเบียบราชการ แต่ไม่ทราบว่าศพจะมาถึงเมื่อไหร่เพราะต้องรอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน ส่วนกรณีเมื่อศพมาถึงแล้ว จะมีการฝ่าพิสูจน์การเสียชีวิต ในประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้เพราะต้องรอผลการตรวจสอบของทางการประเทศจอร์เจียเสียก่อนว่าสรุป ออกมาแบบใด หากผลสรุปเป็นที่ชัดเจนมีหลักฐานครอบคลุมทุกอย่างทางญาติก็อาจจะไม่ผ่าพิสูจน์อีก
แต่หากผลออกมายังไม่ชัดเจนทางญาติก็อาจจะดำเนินการยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผ่าพิสูจน์สาเหตุอีกครั้ง เรื่องนี้ต้องพูดคุยกันอีกครั้งก่อน ส่วนการจัดงานศพหากมาถึงบ้านเกิดทางญาติก็จะดำเนินการจัดงานตามประเพณีทางศาสนา ให้สมกับหลานที่ได้ทำผลงานความดีเพื่อสังคมต่อไป
”ทั้งนี้จากการที่หลานชายมีแฟนคลับและมีคนรู้จักจำนวนมาก ซึ่งประสงค์อยากจะร่วมทำบุญ นั้น ในส่วนการเปิดบัญชีรับบริจาคนั้น ขณะนี้ทางญาติยังไม่ได้มีการเปิดบัญชีหรือเปิดรับบริจาคแต่อย่างใด เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเคลื่อนย้ายศพกลับมา และต้องรอญาติทุกคนพูดคุยกันก่อน ว่าจะมีการเปิดหรือไม่อย่างไร“ ลุงสมพงษ์กล่าว