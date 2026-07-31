พบ 2 ผู้ต้องหาคดี 2 พี่น้องรัสเซีย โผล่จันทบุรี แหกด่านหนีหวุดหวิด ตร.ยังไล่ล่าต่อ

จันทบุรี - เจ้าหน้าที่พบเบาะแสสำคัญของ นายป๋อง และ นายธง ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีการหายตัวไปของ 2 พี่น้องชาวรัสเซีย หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ จ.จันทบุรี ก่อนขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าด่านตรวจหลบหนีไปได้ ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังเดินหน้าต่อเนื่อง ระดมกำลังกู้ภัยกว่า 100 นาย ปูพรมค้นหาทุกจุดต้องสงสัย
ส่วนความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ต้องหานั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสข่าวที่ระบุว่าสามารถควบคุมตัว นายป๋อง และ นายธง ได้แล้วนั้น หลังตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่พบว่า ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายได้
รายงานระบุว่า เมื่อเวลา 13.08 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตรวจพบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาทั้งสองในพื้นที่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมุ่งหน้าไปทาง จ.สระแก้ว
ต่อมาเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ด่านเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารตั้งจุดตรวจ ได้มีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามา โดยหนึ่งในผู้ขับขี่สวมหมวกที่มีลักษณะคล้ายหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำ ก่อนเร่งเครื่องฝ่าด่านหลบหนีไป ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสกัดจับไว้ได้ทัน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองคือ นายป๋อง และ นายธง ผู้ต้องหาตามหมายจับ โดยคาดว่าถุงพลาสติกสีขาวที่ผู้ต้องหาถืออยู่ ซึ่งปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดพื้นที่ อ.บางละมุง อาจใช้บรรจุชุดหรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำมาใช้ในการอำพรางตัวระหว่างหลบหนี
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายควบคู่ไปกับการติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองรายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย.